Stasera in tv | programmi tv domenica 24 dicembre | vigilia di Natale

Stasera in tv / Programmi tv oggi - lunedì 27 novembre 2017 : Rai - Mediaset - la7 : Questa sera la prima serata in tv ricopre un pò tutti i gusti dei telespettatori. Si va dalla serie tv al reality, dal programma sportivo al film con le solite scazzottate di bud spencer. Qui di seguito potete trovare la programmazione tv completa del prime-time dei principali canali del digitale terrestre. Partiamo. Programmi tv Stasera, 27 novembre Rai Uno, ore 21:25 La fiction “Scomparsa“. Tornano Vanessa Incontrada e Giuseppe ...

Programmi TV di Stasera - lunedì 11 dicembre 2017. Su Canale 5 in 1^Tv Mission : Impossible – Rogue Nation : Mission: Impossible - Rogue Nation Rai1, ore 21.25: Scomparsa - Quarta Puntata - 1^Tv Fiction di Fabrizio Costa del 2017, con Vanessa Incontrada, Giuseppe Zeno. Prodotta in Italia. Trama: Il Vice questore Giovanni Nemi, accompagnato da Nora, raggiunge la villa di proprietà dell’ambasciata di Saint Patrick, dove forse si trovavano Camilla e Sonia la notte della scomparsa. Elegante e sontuosa, quella villa nasconde una torbida realtà: sembra, ...

Stasera IN TV / Programmi tv oggi - lunedi 16 ottobre 2017 : Rai - Mediaset e altre reti : Serie tv ‘Sotto copertura’ su Rai1, ‘Grande Fratello VIP’ su Canale Cinque o il film ‘Robin Hood: principe dei ladri’ su Tv8? Vediamo assieme cosa ci riserva il prime-time del DTT di questo lunedì sera. Non avete tempo di leggere la programmazione completa della SuperGuidaTv? Niente paura: correte sul nostro canale YouTube e guardate il nuovo video di un minuto e mezzo sul Best of della serata! Programmi tv ...

Programmi TV di Stasera - giovedì 14 dicembre 2017. Su NOW TV la finale di X Factor : X Factor 2017 NOW TV, ore 21.15: X Factor Ultimo appuntamento per l’undicesima stagione di X Factor. In diretta dal Mediolanum Forum di Assago, e al cospetto dei giudici e di Alessandro Cattelan, Lorenzo Licitra, i Maneskin, Enrico Nigiotti e Samuel Storm si contenderanno la vittoria in un super show che vedrà tra gli ospiti Ed Sheeran e Tiziano Ferro. La finale di X Factor 11 è in diretta su NOW TV dalle 21.15 e disponibile quando vuoi ...

Programmi TV di Stasera - mercoledì 15 novembre 2017. Al via Atlantide - The Comedians - Social House : Alessandro Tenace e Alessio Stigliano - theShow NOW TV: X Factor 11 Le aspiranti popstar si sfidano a ritmo di musica sull’ambito palcoscenico dell’X Factor Arena. Il tema del terzo live è “La Musica del Terzo Millennio” ovvero i brani dal 2000 al 2017. Questa l’indicazione data al tavolo dei giudici dove ancora una volta si daranno battaglia Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Levante e Fedez. Ospiti la star internazionale Harry Styles e ...

Programmi TV di Stasera - domenica 15 ottobre 2017. Su Rete4 Concerto per l’Europa : Concerto per l'Europa Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa - Quarta Puntata Quarto appuntamento con Che Tempo Che Fa e Fabio Fazio. Ospiti della serata: Paola e Claudio Regeni i genitori del ricercatore italiano Giulio Regeni la cui morte è ancora avvolta nel mistero. Nel corso della puntata si collegherà dalla sua casa romana il grande scrittore Andrea Camilleri. Ospite in studio Mika, che si esibirà sulle note del suo ultimo singolo, It’s my ...

Programmi TV di Stasera - giovedì 7 dicembre 2017. Su Rai1 La cena di Natale : Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti Rai1, ore 21.25: La cena di Natale Film di Marco Ponti del 2016, con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido, Maria Pia Calzone. Prodotto in Italia. Durata: 95 minuti. Trama: Polignano a mare, vigilia di Natale: Chiara è incinta, ma il marito Damiano non smette di cercare altre donne. Nel frattempo don Mimì, padre di Damiano, e Ninella, madre di Chiara, coltivano il sogno di partire insieme per una ...

Stasera IN TV / Programmi tv oggi - 20 ottobre : Rai Mediaset e altre reti : Tale e quale show su Rai1, L’Ispettore Coliandro – Il ritorno su Rai2, X-Factor Home visit su Tv8 o Fratelli di Crozza sul Nove? Scegliete con cura il canale del digitale terrestre sul quale sintonizzarsi: questa sera ne vedrete delle belle! STASERA in tv, 20 ottobre Rai Uno, ore 21:25 Il programma d’intrattenimento “Tale e quale show”. Fortunati coloro che non sono riusciti a seguire la scorsa puntata ...

Programmi TV di Stasera - lunedì 6 novembre 2017. Su Rai 1 termina Sotto Copertura : Sotto Copertura 2 - Alessandro Preziosi Rai1, ore 21.25: Sotto Copertura – La cattura di Zagaria - 1^Tv – Ultima Puntata Fiction di Giulio Manfredonia del 2017, con Claudio Gioè, Simone Montedoro, Bianca Guaccero, Paolo Sassanelli, Antonia Truppo, Miriam Candurro. Prodotta in Italia. Trama: Romano viene trasferito a Roma, mentre la squadra passa in mano a Visentin. Ma Francesco, che ha imparato a conoscere i metodi di Romano e a fidarsi ...

Stasera in tv : programmi tv di oggi - martedì 19 dicembre : Sport in diretta tv . Alle 20.50 su Rai2 l'ottavo di finale di Coppa Italia Napoli-Udinese . La Efl Cup inglese è invece giunta ai quarti, in diretta alle 20.45 su Fox Sports. Seconda serata Film . ...

Stasera in tv programmi e film in prima serata | 1 novembre 2017 : Salve a tutti e buon 1° novembre a tutti voi (tralasciando Halloween, oggi è la festa di tutti i Santi)! cosa guardare Stasera in televisione? La commedia ‘Scusate se esisto’ su Rai1, ‘Pechino Express’ su Rai2, ‘Squadra Mobile’ su Canale5 o uno dei film in onda sul DTT? prima serata in tv Rai Uno, ore 21:25 La commedia italiana “Scusate se esisto!”. Definirlo una contraddizione è un eufemismo. ...

Stasera in tv / Programmi tv oggi - domenica 3 dicembre | Rai - Mediaset - La7 : Stasera in tv, 3 dicembre 2017. ‘Che tempo che fa’ su Rai Uno, ‘Rosy Abate’ su Canale Cinque o uno dei film in onda sui principali canali del digitale terrestre? Vasta scelta domenica sera sul digitale: cosa aspettate a consultare questo articolo per fare la vostra scelta? Programmi tv Stasera Rai Uno, ore 21:25 Il programma d’intrattenimento “Che tempo che fa”. Approda nel programma di Fabio Fazio ...

Stasera in tv - programmi tv e film in prima serata | 28 settembre 2017 : ‘Provaci ancora, Prof!’ su Rai Uno, il film romantico ‘Come un uragano’ su Canale 5 o ‘Chi ha incastrato Peter Pan’ su Italia Uno? programmi tv Stasera Rai 1, ore 21:35 La serie tv “Provaci ancora, Prof!”. La professoressa più amata di Rai Uno, purtroppo, non è riuscita a scoprire per tempo cosa turbasse Carmen, mamma del piccolo Lorenzo. La morte di quest’ultima, peraltro, ha letteralmente ...

Programmi TV di Stasera - martedì 31 ottobre 2017. Le Iene tornano sul terremoto di 20 anni fa in Umbria e Marche : Ilary Blasi - Le Iene Show NOW TV: Hell’s Kitchen – Stagione 4 Quarta stagione per il cooking show più adrenalinico sul mondo della ristorazione guidato da Carlo Cracco. Un gruppo di professionisti della cucina, divisi in due squadre, hanno sottoscritto un “patto con il diavolo” in cui si sono dichiarati consapevoli di tutte le difficoltà che incontreranno nella cucina dell’inferno. Ma solo uno di loro si aggiudicherà il titolo di ...