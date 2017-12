Sta arrivando in Italia l’aggiornamento B178 per Huawei P9 Plus : tutte le novità : Abbiamo dovuto attendere più a lungo del previsto, ma finalmente oggi 22 dicembre pare essere iniziata la distribuzione di un aggiornamento atteso per Huawei P9 Plus. Sto parlando della patch B178, segnalata poco più di un mese fa al momento della sua "concezione", ma pronta alla distribuzione ufficiale sul mercato europeo solo in queste ore. Ovviamente ottimizzato su Android Nougat, proviamo a capire cosa sia lecito aspettarsi da questo nuovo ...

Sta arrivando Babbo Natale - e nella slitta ha tanti smartphone HOMTOM in offerta : Fino al 17 dicembre HOMTOM lancia una iniziativa promozionale con sconti sui migliori smartphone e una cover in omaggio L'articolo Sta arrivando Babbo Natale, e nella slitta ha tanti smartphone HOMTOM in offerta è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Il nuovo album di Selena Gomez Sta arrivando - parola della popstar : “Sto tornando” : Il nuovo album di Selena Gomez non tarderà ad arrivare: mentre è tornata al centro delle cronache per il ritorno di fiamma con l'ex Justin Bieber, la popstar è impegnata anche nella promozione del nuovo singolo Wolves a Londra, durante la quale ha annunciato l'uscita del prossimo disco a breve. Pure senza dare indicazioni sulla data, durante un'intervista all'emittente radiofonica inglese Kiss with Breakfast, ha dichiarato che il suo prossimo ...

Sta arrivando la neve (non dappertutto) : Roma, 1 dic. (askanews) La neve sta per arrivare, non dappertutto come inizialmente previsto, gli aggiornamenti hanno relegato le nevicate al Piemonte, all'Emilia occidentale, ad alcune zone della ...

Timberman Sta arrivando su Switch : Timberman sta per giungere su Nintendo Switch, lo annuncia Forever Entertainment, riporta Nintendoeverything.Si tratta di un gioco dallo stile arcade vecchia scuola, e sarà sulla console ibrida di Nintendo entri i primi mesi del 2018, nessuna data in particolare è stata infatti specificata.In Timberman i giocatori devono tagliare la legna evitando i rami. Il concetto può sembrare molto semplice, ma il titolo è altrettanto difficile da ...

Natale Sta arrivando e Switch riceve un trailer in vista delle festività : La giornata di oggi è ovviamente focalizzata sulle grandi offerte del Black Friday, ma sapete bene che tra un mese arriva il Natale! La festività è sempre un'ottima occasione per regalare, o regalarsi, una console o il videogioco tanto atteso.Ebbene, alle imminenti festività natalizie si sta preparando Nintendo, che ha da poco condiviso in rete il trailer di Natale per Switch con tutte le sue esclusive.Nel video, riportato da Mynintendonews, ...

Gli smartphone Xiaomi Starebbero arrivando anche da Carrefour : Dopo essere arrivata ufficialmente su Amazon Italia, Xiaomi sembra pronta ad arrivare nella grande distribuzione, a partire da Carrefour L'articolo Gli smartphone Xiaomi starebbero arrivando anche da Carrefour è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Lo schermo di alcuni Google Pixel 2 XL non risponde negli angoli - ma Sta arrivando un fix software : alcuni Google Pixel 2 XL hanno problemi di responsività allo schermo, ma stavolta il problema può essere risolo via software L'articolo Lo schermo di alcuni Google Pixel 2 XL non risponde negli angoli, ma sta arrivando un fix software è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

India - via i poveri perché Sta arrivando Ivanka Trump : Stavolta, oltre alla celebre figlia e consulente di Donald, giungeranno per il Global Entrepreneurship Summit centinaia di uomini e donne d'affari da tutto il mondo, con gite già previste nel centro ...

Cara Annalena - Sta arrivando Vita. Cara Chiara - e allora mambo : ... incontri con ostinazione una serie di possibili Mary Poppins sperando che loro sappiano, sempre, che cosa è giusto fare e dire, io non vorrei deluderti, ma so che l'hai capito: si viene al mondo in ...

Honor 6C Pro Sta arrivando ed è possibile ottenere 20€ di sconto! : Dopo essere stato presentato in altri Paesi, Honor 6C Pro è pronto per approdare in Italia. La notizia è stata confermata direttamente da Honor, che con un post ufficiale su Facebook ha annunciato la disponibilità del dispositivo anche nel nostro Paese. Lo smartphone sarà presentato il 9 Novembre e sarà disponibile all’acquisto a partire dal giorno stesso. Inoltre se ci registriamo sulla pagina ufficiale dell’evento avremo diritto ad ...

Salute - l’influenza Sta arrivando : è la peggiore degli ultimi decenni : Con l’arrivo dei primi freddi incombe già l’influenza: secondo i media australiani sarebbe la peggiore degli ultimi decenni. Il virus starebbe ora facendo rotta verso l’Europa, dopo aver già raggiunto il sud-est asiatico e la penisola araba. Sull’epidemia in arrivo gli esperti affermano: “Se prenderanno il sopravvento i virus che si sono scatenati in Australia, dovremo fare i conti con casi gravi e numerosi“. Per difendersi la ...

Xbox One X Sta arrivando - ecco la lista dei giochi pronti al lancio - Prezzo e scheda tecnica - : Chi non potrà esserci fisicamente potrà gustarsi il tutto in streaming. Una serie di eventi speciali sono stati organizzati anche nei negozi Best Buy, in Australia, in Nuova Zelanda, in Inghilterra, ...

Ultima settimana. Il futuro Sta arrivando : di Luigi Di Maio Tra una settimana Giancarlo Cancelleri può diventare il Presidente della Regione Siciliana. Se così sarà, tra un mese la Sicilia avrà abolito i vitalizi, dimezzato gli stipendi ai deputati regionali e reinvestito queste decine di milioni di euro in progetti per il lavoro ai giovani siciliani e per le donne lavoratrici autonome che durante la gravidanza hanno bisogno di essere aiutate nella loro professione. State certi che lo ...