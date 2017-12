Spal-Torino | proteste ospiti per il rigore del pareggio | “penalty generoso”

Video/ Spal Torino (2-2) : highlights e gol della partita (Serie A 18^ giornata) : Video Spal Torino (2-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 23 dicembre. Doppietta di Iago Falque ma gli estensi non mollano: Viviani e Antenucci la pareggiano(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 09:52:00 GMT)

Spal-Torino - Semplici : “Abbiamo dimostrato personalità”. Mihajlovic : “Due punti persi” : Spal-Torino, Semplici: “Abbiamo dimostrato personalità”. Mihajlovic: “Due punti persi” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Spal-Torino, Semplici: “ABBIAMO dimostrato PERSONALITÀ” – Nel postpartita del match pareggiato contro il Torino, il tecnico della Spal Leonardo Semplici è sembrato moderatamente soddisfatto del 2-2 ...

Spal-Torino 2-2 pagelle - voti e highlights 18^ giornata : esulta Antenucci - granata rimontati (VIDEO) : Spal-Torino 2-2 pagelle, voti e highlights 18^ giornata: esulta Antenucci, granata rimontati (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Spal-Torino 2-2 pagelle, voti E highlights 18^ giornata – Al Mazza di Ferrara, la Spal ottiene un importante pareggio in chiave salvezza contro il Torino. La squadra di Semplici è stata capace di rimontare due reti ai ...

Spal-Torino 2-2 : doppietta di Iago in 10' - poi rimontano Viviani e Antenucci : Dieci minuti di grande Iago illudono, poi il Toro si butta via e regala un punto d'oro alla Spal, che prima rischia seriamente di capitolare, poi risorge con le reti di Viviani e di Antenucci, su ...

Pagelle Spal-Torino 2-2 : Iago Falquè non basta - perla di Viviani : Pagelle Spal-Torino – Il Torino spreca il doppio vantaggio creato nel primo tempo con Iago Falque e butta via un’importante vittoria sul campo della Spal. Dopo il successo contro la Roma in Coppa Italia, i granata si fanno rimontare dalla squadra di Semplici che in casa non muore mai. Prima la punizione di Viviani poi il rigore di Antenucci hanno regalato agli spallini un buon punto per come si era messa la partita Pagelle ...

