Spagna | re Felipe VI | ' Ora stabilità e rispetto reciproco'

Una Vita trame Spagna : Diego malato - Felipe in ospedale - Victor sfidato a duello Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su ''#Una Vita'', la soap opera che ha appena annunciato l'addio tra Mauro e Teresa nelle puntate italiane [Video]. Le trame in onda in Spagna rivelano che si scoprira' una verita' scioccante su Diego, mentre Felipe e Victor si metteranno in grossi guai. Anticipazioni ''Una Vita'': Felipe minacciato, Victor sfidato Le trame spagnole di Una Vita in onda in Spagna dal 11 al 15 dicembre rivelano ...