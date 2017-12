Sottomarino scomparso : ?sonar rileva un contatto : Un sonar ha rilevato un "nuovo contatto" nella ricerca del Sottomarino argentino scomparso nel Sud Atlantico il 15 novembre con 44 marinai a bordo. Questo "nuovo contatto verrà esaminato" dal sommergibile russo "Panther plus", controllato da remoto, ha dichiarato la Marina argentina, senza fornire ulteriori informazioni su questo "nuovo contatto". La Marina argentina aveva ...

Sottomarino argentino scomparso : sonar rileva un segnale nell’Atlantico meridionale : La Marina argentina ha reso noto che il sonar di una delle navi alla ricerca del Sottomarino argentino, scomparso il 15 novembre con 44 membri dell’equipaggio a bordo, ha rilevato un segnale nell’Atlantico meridionale. Il Sottomarino russo senza equipaggio a controllo remoto Panther Plus è stato inviato nel punto d’origine del segnale, mentre la nave di ricerca oceanografica statunitense Atlantis prosegue l’esplorazione ...

Il capo della marina militare dell’Argentina è stato licenziato per il caso del Sottomarino scomparso : Il governo dell’Argentina ha annunciato il licenziamento del capo della marina militare, l’ammiraglio Marcelo Eduardo Hipólito Srur, per il caso del sottomarino scomparso lo scorso 15 novembre. È la prima azione disciplinare decisa dal governo da quando il sottomarino è scomparso, The post Il capo della marina militare dell’Argentina è stato licenziato per il caso del sottomarino scomparso appeared first on Il Post.

Sottomarino scomparso dell’Atlantico : rimosso il capo della Marina : E’ ormai trascorso un mese dalla sparizione del Sottomarino ARA San Juan, disperso dal 15 novembre 2017 con a bordo 44 membri dell’equipaggio: la Marina argentina ha comunicato che non si registrano ancora tracce dei resti dell’imbarcazione. Nel frattempo il governo argentino ha deciso la rimozione dall’incarico del capo della Marina, l’ammiraglio Marcelo Srur: lo scrivono i quotidiani “La Nacion” e ...

Sottomarino argentino scomparso nell’Atlantico : ecco gli ultimi aggiornamenti sull’ARA San Juan - il comunicato della Marina : E’ ormai trascorso un mese dalla sparizione del Sottomarino ARA San Juan, disperso dal 15 novembre 2017 con a bordo 44 membri dell’equipaggio: la Marina argentina ha comunicato che non si registrano ancora tracce dei resti dell’imbarcazione. I familiari dei 44 Marinai hanno organizzato una marcia di protesta: si tratta di un gruppo di parenti che non si rassegna alle sorte dei familiari, e al fatto che la vicenda del ...

Argentina - ricerche del Sottomarino scomparso : team russo individua peschereccio affondato : Proseguono le ricerche del sottomarino argentino ARA San Juan, scomparso il 15 novembre scorso con 44 persone a bordo: il ministero della Difesa a Mosca ha reso noto che un sommergibile russo ha localizzato i resti di un peschereccio affondato ad una profondità di più di 1000 metri. L’ultimo contatto con il sottomarino risale al 15 novembre: partito dal Porto di Ushuaia, nell’estremo sud argentino, era diretto verso la base navale ...

Sottomarino argentino scomparso : mistero sulla sorte dei 44 marinai dell’ARA San Juan : Il presidente argentino Macri ha chiesto ieri di “rispettare il dolore delle vittime ed i tempi delle famiglie” in riferimento alle richieste dei giornalisti, che domandavano dichiarazioni nette da parte del governo sulla sorte dei 44 membri dell’equipaggio del Sottomarino ARA San Juan, scomparso dallo scorso 15 novembre. Secondo la stampa locale, il presidente starebbe procrastinando l’emissione di un messaggio ufficiale ...

Sottomarino scomparso - ministro della Difesa : “In passato un guasto simile”. Allarmi ‘ignorati’ : sospetti sulla Marina : Nuovi dettagli sulla vicenda del Sottomarino argentino Ara San Juan, scomparso nell’oceano Atlantico lo scorso 15 novembre. Mesi fa infatti c’era già stato un guasto, un incidente simile a quello che avrebbe causato la presunta esplosione registrata prima della sua ‘sparizione’. Il particolare è stato reso noto dal ministro della Difesa, Oscar Aguad, che ha anche confermato la morte dei 44 membri dell’equipaggio. Si ...

Argentina - Sottomarino scomparso : la Marina ispeziona un oggetto rinvenuto a oltre 900 metri di profondità : La Marina Argentina sta ispezionando “un oggetto o alterazione del fondo marino” individuato pochi giorni fa a 940 metri di profondita’. Lo ha detto il responsabile comunicazione istituzionale della Marina, Enrique Balbi, parlando oggi in conferenza stampa degli ultimi sviluppi relativi alle operazioni di ricerca del sottomarino Ara San Juan, scomparso nelle acque dell’Atlantico da oltre tre settimane. Al momento ...

Sottomarino argentino scomparso - il governo ammette : tutti morti - : L'Ara San Juan era sparito 20 giorni fa. Il ministro della Difesa Oscar Aguad: "Secondo la Marina, le condizioni ambientali e il tempo trascorso sono incompatibili con l'esistenza della vita umana"

Sottomarino scomparso - ministro Difesa ammette : 'Tutti morti' : BUENOS AIRES 'Sono tutti morti i membri dell'equipaggio del Sottomarino Ara San Juan della marina militare argentina scomparso nel sud Atlantico il 15 novembre scorso'. A spegnere definitivamente ...

Sottomarino argentino scomparso : “I marinai del San Juan sono tutti morti?” - ecco la risposta secca del ministro : “Secondo la Marina, le condizioni estreme in cui è avvenuta la scomparsa e il lasso di tempo trascorso sono ormai incompatibili con l’esistenza in vita“: queste le parole del ministro della difesa argentino, Oscar Aguad, intervistato dal ‘Todo Noticias’, in riferimento al Sottomarino ARA San Juan scomparso il 15 novembre scorso con 44 membri dell’equipaggio a bordo. Il giornalista del canale televisivo ha ...

Argentina : la marina si arrende - nessuna speranza per il Sottomarino scomparso Video : Non ci sono più speranze per l’Ara San Juan, il #sottomarino della marina militare #Argentina scomparso il 15 novembre scorso nell’Oceano Atlantico: il portavoce della marina, Enrique Balbi, nel corso di una conferenza stampa ha annunciato la sospensione delle operazioni di salvataggio “durate il doppio rispetto a quanto previsto dai protocolli internazionali” e portate avanti da una coalizione internazionale. Proseguono solo le operazioni di ...

Sottomarino argentino scomparso - i sorrisi dei 44 marinai perduti : Due minuti per portare via dal mondo questi 44 nomi, dal comandante che aveva 45 anni e tre figli, a un capitano di fregata con un sorriso che spaesa, fino alla prima sommergibilista donna del Sud ...