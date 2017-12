Sottomarino argentino scomparso | sonar rileva un segnale nell’Atlantico meridionale

Sottomarino argentino scomparso nell’Atlantico : ecco gli ultimi aggiornamenti sull’ARA San Juan - il comunicato della Marina : E’ ormai trascorso un mese dalla sparizione del Sottomarino ARA San Juan , disperso dal 15 novembre 2017 con a bordo 44 membri dell’equipaggio: la Marina argentina ha comunicato che non si registrano ancora tracce dei resti dell’imbarcazione. I familiari dei 44 Marina i hanno organizzato una marcia di protesta: si tratta di un gruppo di parenti che non si rassegna alle sorte dei familiari, e al fatto che la vicenda del ...

Sottomarino argentino scomparso : “I marinai del San Juan sono tutti morti?” - ecco la risposta secca del ministro : “Secondo la Marina, le condizioni estreme in cui è avvenuta la scomparsa e il lasso di tempo trascorso sono ormai incompatibili con l’esistenza in vita“: queste le parole del ministro della difesa argentino , Oscar Aguad, intervistato dal ‘Todo Noticias’, in riferimento al Sottomarino ARA San Juan scomparso il 15 novembre scorso con 44 membri dell’equipaggio a bordo. Il giornalista del canale televisivo ha ...

Sottomarino argentino scomparso - i sorrisi dei 44 marinai perduti : Due minuti per portare via dal mondo questi 44 nomi, dal comandante che aveva 45 anni e tre figli, a un capitano di fregata con un sorriso che spaesa, fino alla prima sommergibilista donna del Sud ...

“Sono tutti morti”. La storia del Sottomarino argentino San Juan : Nessuna speranza per i 44 membri dell’equipaggio del sottomarino Ara San Juan scomparso nelle acque dell’Atlantico meridionale. La Marina militare ha annunciato ufficialmente che esclude ogni possibilità di trarli in salvo. Il portavoce della Marina, capitano Enrique Balbi, ha annunciato che nelle ricerche finora attuate «si è già superato il doppio del tempo previsto dai protocolli internazionali per trarre in salvo l’equipaggio di ...