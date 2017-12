SONDAGGI Il centro molla Renzi 23% e torna da Berlusconi 38% | decidono gli immigrati

SONDAGGIo Ixè - per gli elettori del centrodestra è Silvio Berlusconi il leader della coalizione : L'ultimo Sondaggio Ixè sul gradimento dei leader politici spazza via ogni polemica all'interno del centrodestra, alla ricerca da settimane di un equilibrio interno. Secondo la rilevazione pubblicata ...

SONDAGGIo Ghisleri due giorni prima del voto in Sicilia : centrodestra al 38% a livello nazionale : Mentre a sinistra si parla a vanvera di un 'quaranta per cento, possiamo farcela' con il Pd che è inchiodato al 26-27% e una sinistra che non supera il 6%, il centrodestra veleggia sull'onda del ...

SONDAGGI - M5s vale quanto l’intero centrosinistra. Il centrodestra aumenta nonostante il calo di Forza Italia : Il Movimento Cinque Stelle vale quanto il centrosinistra tutto insieme. Il centrodestra schizza in alto nonostante un mini-crollo di Forza Italia. Liberi e Uguali arranca, il Pd cala ancora. E’ la sintesi del Sondaggio settimanale di Emg-Acqua per il TgLa7. La notizia della settimana, nel suo piccolo, è proprio la retromarcia del partito di Silvio Berlusconi che registra un -0.7. Il motivo principale del calo è lo scontro ingaggiato da ...

SONDAGGI - centrodestra schizza a 281 seggi ma la maggioranza resta lontana. Nei collegi del Sud battaglia decisiva col M5s : La crisi del Pd, la corsa al voto utile, l’effetto dei collegi. Così, in un mese, da novembre a dicembre, il centrodestra ha guadagnato una trentina di seggi. E’ la proiezione elaborata da Ipsos per il Corriere della Sera. Ma una maggioranza non c’è, neanche questa volta. Il motivo è che il Rosatellum non è “abbastanza maggioritario” quindi i seggi che arrivano dal riparto proporzionale non riesce a dare un numero ...

SONDAGGI politici - crescono M5s e centrodestra. In calo Pd. A sinistra leadership contesa tra Gentiloni - Grasso e Renzi : In crescita i 5 stelle, cala il Pd. Mentre a sinistra il leader che riceve più consenso in questo momento è il premier Paolo Gentiloni. Una settimana circa dopo il voto delle Regionali in Sicilia, le rilevazioni di Index per Piazza Pulita su La7 fotografano tendenze in linea con il risultato elettorale sull’isola. Superate le urne locali, l’attenzione per i partiti è tutta per l’appuntamento delle politiche: le ...

SONDAGGIo Ixè - centrodestra davanti alla Camera e al Senato : Non si ferma la corsa del centrodestra. Dopo il netto successo il Sicilia la coalizione dei moderati è sempre in testa nelle preferenze di voto degli italiani. E a rilevare questa tendenza è un Sondaggio di Ixè per Radio Uno. La rilevazione sottolinea come il centrodestra sia avanti nelle intenzioni di voto sia a palazzo Madama e Montecitorio. Di fatto la coalizione moderata arriva al primo posto alla Camera con il 35,5%, portando a casa così ...

La SONDAGGIsta lancia il centrodestra unito : Se vince in Sicilia... : Il centrodestra unito? Se vince in Sicilia può puntare anche a Parlamento e Palazzo Chigi. Ne è convinta la sondaggista Alessandra Ghisleri, che a L'Aria che tira su La7 ha immaginato gli scenari possibili che possono verificarsi alle prossime politiche dopo il voto in Sicilia. "Se vince il centrodestra in Sicilia è un segnale importante perché darebbe corpo a una alleanza fra diverse anime e creerebbe un'onda di successo che ...

SONDAGGI - centrodestra sopra il 38% e fuori da casa di Berlusconi c'è di nuovo la fila : Appena un anno fa, quella di Forza Italia e del centrodestra sembrava una storia finita, coi 5 Stelle avviati a un ballottaggio col Pd secondo quanto previsto dall'allora vigente legge elettorale e ...

Renzi - il SONDAGGIo segreto che lo fa godere e ribalta tutto : dove arrivano Pd e centrosinistra : Pochi giorni dopo la disfatta siciliana, per Matteo Renzi sembra già arrivata l'ora della vendetta. Stando a quanto riferito da Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera , sul tavolo del segretario ...

SONDAGGI elettorali al 3 ottobre : cresce il centro-destra : Un mese alle regionali siciliane e qualche mese in più per le elezioni politiche che porteranno a Palazzo Chigi il candidato leader della coalizione vincente. Tutti i partiti e i movimenti politici si stanno preparando per una sfida elettorale che più che difficile sarà nervosa in quanto si gioca su decimali per potersi attestare come prima forza, dato l'affermazione sul palcoscenico politico italiano di ben tre contenitori politici come ...

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Emg : M5s prima lista - centrodestra unito sfiora il 35% : SONDAGGI POLITICI ELETTORALI, ultime notizie di oggi 29 novembre 2017: intenzioni di voto, in un mese Sinistre e Pd vanno ko, M5s invece al top.

SONDAGGIo You Trend-Agi - record annuale per il centrodestra : unito è al 34 per cento : Un Sondaggio premia il centrodestra così come non accadeva da tempo: in coalizione, secondo quanto affermato dall' Agi sulla base delle rilevazioni delle ultime due settimane, oggi è al 34 per cento . ...

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Index research : centrodestra vicino al 40% : SONDAGGI POLITICI ELETTORALI, ultime notizie di oggi 2 dicembre 2017: intenzioni di voto, elettori centrosinistra chiedono coalizione unita.

SONDAGGI - centrodestra prima coalizione e senza maggioranza. Weber (Ixè) : “Ma la campagna elettorale è lunga…” : Il centrodestra avrebbe di gran lunga la maggioranza relativa del Parlamento, ma per quella assoluta – per il momento – servirebbe un miracolo. Alla Camera infatti Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia raccoglierebbero 270 seggi e così ne mancherebbero 46 per poter dare la fiducia a un governo. Al Senato i tre partiti potrebbero contare su 135 parlamentari, 23 in meno di quanti ne servono per dare il via a un esecutivo. A ...