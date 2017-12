Soffre | lotta e vince- Sarri sotto l' albero ritrova un super Napoli

LIVE Maratona New York 2017 in DIRETTA : attacco letale di Flanagan - Keitany Soffre e si stacca! Dossena in lotta per il quarto posto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Maratona di New York 2017. Nella Grande Mela andrà in scena uno degli eventi sportivi più attesi dell’intera stagione, al 42km per eccellenza che richiamerà in strada ben 50mila runners di cui 3000 saranno italiani. Dal Ponte di Verrazzano a Central Park si preannuncia un grande spettacolo nonostante il forte allarme sicurezza. Mary Keitany è la grande favorita per il successo tra le donne, a ...