Simon Cowell offre 10 mila sterline di ricompensa | Restituite il cane Morse al

LUCA TOMMASSINI/ "Simon Cowell mi ha invitato a casa sua per..." (X Factor 2017) : LUCA TOMMASSINI: il coreografo è il vero valore aggiunto del talent in onda su Sky Uno. Da direttore artistico è in grado di rendere il prodotto "internazionale"(Pubblicato il Thu, 26 Oct 2017 06:34:00 GMT)