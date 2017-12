Si arrampica sull' abete per togliere la croce Fermato un profugo

Il folle gioco dei ragazzini di Torino arrampicati sulla cima dei grattacieli : «Un giorno qualcuno mi batterà. Ma non sarai tu». Sì, deve fare un certo effetto dire una frase del genere con i piedi in bilico tra la vita e la morte, in equilibrio su un braccio di una gru o su un cornicione di cemento, largo appena una spanna, ad oltre 200 metri d’altezza. E guardare Torino come nessuno l’ha mai guardata prima, ultima tra le ci...