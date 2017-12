Serie A | Serie B | Milan-Inter e ' Una poltrone per due' | il Natale perfetto

I grandi campionati d'Europa? Già chiusi. Solo in Serie A regna l'equilibrio : ROMA - Saremo pure fuori dai Mondiali e avremo un campionato povero di stelle, ma se cercate duelli appassionanti e finali thrilling vi conviene continuare a seguire la Serie A . Il nostro è l'unico ...

L'Uefa incorona Mbappè e Asensio e boccia la Serie A : i nostri giovani esclusi dalla Top 11 del 2017 : Ci sono Kylian Mbappè e Marco Asensio nella squadra rivelazione dell'anno stilata dalL'Uefa e che prende in esame i calciatori under 24 e che hanno esordito nell'ultima edizione della Champions. ...

Basket - Serie A2 : Risultati e classifica del girone Ovest : ...30 Givova Scafati Remer Treviglio 0 0 PalaMangano 29/12/2017 20:30 Eurotrend Biella Cuore Napoli Basket 0 0 Biella Forum 29/12/2017 20:30 Leonis Roma NPC Rieti 0 0 Palazzetto dello Sport Roma 30/12/...

In campo fino all’Epifania : tutto lo spettacolo di Coppa Italia - Serie A e Premier League : Le vacanze natalizie non risparmiano lo spettacolo del calcio, in arrivo grande spettacolo fino all’Epifania. Si inizia da martedì con la Coppa Italia e la Premier, in campo Lazio-Fiorentina ed anche Chelsea e Manchester United. Mercoledì il derby Inter-Milan ed il match in trasferta del Manchester City mentre giovedì sarà il turno dell’Arsenal. Venerdì è ancora tempo di Serie A, così come sabato, senza dimenticare altre interessanti ...

Gomorra 4 la Serie / Anticipazioni quarta stagione e news : Ciro Di Marzio morto fan in rivolta - tornerà? : Le Anticipazioni di Gomorra 4 e il commento dell'ultimo episodio andato in onda ieri sera su Sky Atlantic. Ciro è morto, ecco i primi rumors sulla nuova stagione.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 16:18:00 GMT)

18^ giornata Serie A : risultati e classifica 23-12-2017 : La 18^ giornata ci restituisce un natale amaro per le milanesi, entrambe nuovamente battute alla vigilia del derby, ma anche una lotta per lo scudetto che sembra doversi restringere nuovamente a due contendenti. In coda ennesima beffa per il Benevento, mentre il Crotone torna a casa con ben quattro reti in saccoccia. 18^ giornata Serie A: sintesi La sfida del Bentegodi ci regala (quasi) inaspettatamente un grande spettacolo con continui ...

La FIBS ha deciso : i campionati maggiori di baseball e softball tornano alla denominazione di Serie A1. Obiettivo 10 squadre per il 2018 : Il grande cambiamento tanto invocato dalla Federazione Italiana di baseball e softball è giunto. Nell’ultimo Consiglio Federale, la FIBS ha deliberato il cambio di denominazione dei massimi campionati, che torneranno ad avere il nome di Serie A1. Niente più Italian baseball League e Italian softball League, progetti sul modello americano delle franchigie, ambiziosi ma mai decollati. Di conseguenza, quella che lo scorso anno era la Serie A ...

Serie C - due club a rischio fallimento : gli ultimi aggiornamenti : Il campionato di Serie C è entrato nella fase importante, le prossime gare chiariranno meglio gli obiettivi delle squadre. Si tratta di un torneo che deve fare i conti con gravi problemi dal punto di economico, due club sono vicini al baratro e rischiano il fallimento: si tratta di due club storici come Arezzo e Vicenza. In quest’ultimo caso i calciatori non percepiscono stipendio da diversi mesi e hanno minacciato lo sciopero, situazione ...

Serie A - le migliori giocate della 18giornata : Quelli di voi che hanno visto solo gli highlights di Milan - Atalanta potrebbero pensare che l'azione del 2 a 0, quella che ha portato al gol di Ilicic, sia un contropiede. In realtà si è trattato di ...

Vicenza e Arezzo a rischio fallimento : alla Serie C serve una rivoluzione : La politica del pallone, spesso in tutt'altre faccende affaccendata, deve iniziare a guardare un po' di più verso il basso, perché come in tutte le case sono le fondamenta a sostenere il resto e non ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : Conversano capolista del girone C - vince anche il Bozen : Il girone A della Serie A di Pallamano maschile è sempre più saldamente nelle mani del Bolzano campione in carica, che piega 31-23 l’Eppan, con il Pressano che fa suo il derby trentino contro il Mezzocorona per 22-20, mentre le 10 reti di Lazarevic consentono al Brixen di avere la meglio sul Merano per 30-22. vince anche il Trieste, per 33-27 sul Malo, con il quadro chiuso dal 30-17 del Cassano Magnago sul Molteno. Risultati e tabellini: h ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : Indeco Conversano campione d’inverno col brivido - Salerno insegue a ruota : E’ l’Indeco Conversano la formazione campione d’inverno della Serie A di Pallamano femminile, con la formazione pugliese capace di piegare a fatica il Brixen con il punteggio di 23-22, grazie alla rete decisiva di Elena Barani. insegue a ruota la Jomi Salerno, giustiziera 26-17 dell’Estense Ferrara nell’anticipo del giovedì, insieme al 29-28 del Dossobuono sul Flavioni. Due punti anche per il Brescia, letale nel ...

Basket - Serie A2 : Casale - derby e coppa Italia. La Fortitudo ritrova il sorriso : ricca di grandi prestazioni individuali la 13ª giornata di A-2, anticipata al sabato prima del Natale: spettacolare la sfida tra Giachetti e Bobby Jones, nella vittoria di Mantova a Ravenna. Sempre a ...

Coppa Italia - Premier e Serie A : c'è calcio tutti i giorni fino all'Epifania : Un pizzico di Francia, un po' di Spagna e tantissima Inghilterra. Ma anche - ed è questa la novità rispetto agli anni scorsi - una bella fetta di calcio Italiano, tra un panettone e un brindisi. Ecco ...