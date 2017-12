Sergio Ramos e la provocazione su Puigdemont che fa infuriare il Barcellona

Sergio Ramos - le sue nuove scarpe Nike sono dedicate ai suoi valori : Cuore e Sangue : Sergio Ramos è uno dei giocatori più forti d’Europa, Un difensore di raro talento con il vizio del gol, che entra a a pieno diritto nell’elite del calcio. Per riconoscere ufficialmente e celebrare il suo valore, Nike ha deciso di dedicare una Tiempo una delle scarpe del marchio più famose, a lui. Il modello per […] L'articolo Sergio Ramos, le sue nuove scarpe Nike sono dedicate ai suoi valori: Cuore e Sangue è stato realizzato da ...

Pilar ed il VIDEO HOT sul web : Sergio Ramos è una furia : 1/5 16. Pilar Rubio (Sergio Ramos) ...

Sergio Ramos si cura grazie al 3D : Sergio Ramos, dopo essersi fratturato il naso, per curarsi al meglio e lasciare nulla al caso, ha deciso di affidare la sua riabilitazione a una maschera stampata in 3D. Per effettuare il rilievo dei ...

Caos Real Madrid : Furia Sergio Ramos contro Cristiano Ronaldo - CR7 pronto a dire addio! : E’ gelo fra Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos. Secondo la stampa spagnola, il difensore non avrebbe gradito le dichiarazioni rilasciate dal compagno dopo la sconfitta di Champions a Londra contro il Tottenham. Per il fuoriclasse portoghese il Real Madrid si era indebolito non colmando il vuoto lasciato dalle partenze di Pepe, Morata e James Rodriguez e Ramos non ha tardato a rispondergli ricordando che, con la stessa rosa attuale, i blancos ...

Real Madrid-Neymar - Sergio Ramos apre al trasferimento : “Io lo prenderei senza dubbio…” : Real Madrid-Neymar, Sergio Ramos apre al trasferimento: “Io lo prenderei senza dubbio…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Real Madrid-Neymar, Sergio Ramos- Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, i rapporto tra Neymar e il PSG si sarebbero leggermente inclinati. Un matrimonio lampo già potenzialmente in crisi? Forse si, o forse questi ...

Liga - Sergio Ramos : "Neymar al Real? Lo accoglierei a braccia aperte" : È uno dei migliori al mondo ed è più semplice che possa arrivare a Madrid passando dal Psg che direttamente dal Barcellona. Io lo prenderei subito, è un giocatore diverso, che fa la differenza, la ...

Sergio Ramos chiama Neymar : 'Vieni al Real Madrid' : ' A me piace avere in squadra i migliori e Neymar è uno di questi - commenta Ramos - E' uno dei migliori al mondo ed è più semplice che possa arrivare a Madrid passando dal Psg che direttamente dal ...

Sergio Ramos a sorpresa : vorrebbe Neymar al Real Madrid : Neymar al Real Madrid? Magari. Sergio Ramos, ospite di “El Larguero” su Cadena Ser, accoglierebbe a braccia aperte il fuoriclasse brasiliano. La scorsa estate Neymar ha lasciato il Barcellona per il Paris Saint Germain per la cifra record di 222 milioni di euro ma negli ultimi giorni e’ emerso che il giocatore si sarebbe un po’ pentito della scelta fatta e Florentino Perez, presidente del Real Madrid, sarebbe pronto a ...

Sergio Ramos invita Neymar al Real : In nazionale per le due sfide amichevoli con Costa Rica e Russia, Sergio Ramos ha parlato di Neymar, stella del PSG: "E' più facile che possa venire da Parigi che dal Barcellona. E' un giocatore che ...

Sergio Ramos : "È difficile immaginare una Liga senza Barcellona" : ...

Real Madrid - Sergio Ramos posa orgoglioso davanti a una bandiera spagnola gigante : Non sono portavoce di nessun partito politico ma sono il capitano della Spagna e molto orgoglioso di rappresentarla nel mondo". Un messaggio ribadito anche oggi, davanti ad una bandiera che proprio ...

Sergio Ramos commuove Israele : incontra i familiari di un agente ucciso in attentato : Il capitano della nazionale spagnola Sergio Ramos ha commosso Israele quando la scorsa notte, dopo la partita vinta per 1-0 con la nazionale israeliana, ha incontrato i familiari di Hail Setawi, un ...

Sergio Ramos commuove Israele : ha incontrato i familiari di Hail Setawi - agente druso ucciso in un attentato palestinese : Il capitano della nazionale spagnola Sergio Ramos ha commosso Israele quando la scorsa notte, dopo la partita vinta per 1-0 con la nazionale israeliana, ha incontrato i familiari di Hail Setawi, un ...