Tennis - Serena Williams tornerà in campo il 30 dicembre ad Abu Dhabi per un’esibizione : Serena Williams è pronta per tornare in campo dopo la maternità e la nascita della piccola Alexis Olympia. L’intenzione della giocatrice americana è quella di giocare l’Australian Open ma prima l’ex numero 1 del mondo sarà in campo al Mubadala World Tennis Championship di Abu Dhabi il 30 dicembre per giocare un’esibizione contro un’avversaria ancora da stabilire. “Sono eccitata all’idea di tornare a giocare ...

Serena Williams prepara il nuovo debutto : il 30 dicembre in campo ad Abu Dhabi : Serena Williams tornerà a giocare a tennis prima della fine dell'anno in una esibizione ad Abu Dhabi. Lo hanno riferito oggi media degli Emirati Arabi Uniti. La testata multimediale di Dubai Sport360 ...

Sorpresa : ad Abu Dhabi ci sarà Serena Williams - Tennis : Tanti occhi degli appassionati saranno invece puntati su Abu Dhabi anche per il rientro alle competizioni di un altro ex numero uno del mondo, vale a dire il serbo Novak Djokovic, assente dal ...

Serena Williams chiede aiuto su Twitter per i dentini della figlia : Mamma Serena Williams ha chiesto aiuto ai suoi follower, definendosi “così stressata” dai problemi di dentizione della sua

In questo post di Serena Williams si riconosceranno tutte le mamme "disperate" : Ci sono alcune celebrità che non hanno paura di mostrare le difficoltà che vivono nella vita o i propri momenti di debolezza. Serena Williams, la famosa tennista statunitense, mamma di Alexis Olympia, è una di queste: su Twitter ha sfogato tutta la sua disperazione per il periodo che sta vivendo la piccola, alla quale stanno spuntando i primi dentini."Mettere i denti - ovvero il male - è così difficile - ha ...

Serena Williams versione mamma di Alexis Olympia : «I primi dentini detti anche” il diavolo “» : Serena Williams, 36 anni, è diventata mamma il primo settembre scorso. E i fatidici tre mesi della piccola Alexis Olympia, che vanta già un profilo social da 169 mila follower, sono per lei il tempo delle prime preoccupazioni. La «sfida più grande», e qui i (neo) genitori sapranno bene di cosa stiamo parlando, sono i dentini che spuntano non senza dolore. «La dentizione anche nota come “il diavolo” è così dura. La povera Alexis è ...

Tennis - Serena Williams è una mamma disperata (la figlia mette i dentini) : Il problema - che tutte le mamme, e un po' anche i papà del mondo conoscono, è che la piccola Alexis Olympia, quattro mesi e mezzo, sta mettendo i dentini. 'La dentizione - il diavolo - è così ...

Serena Williams rientra agli Australian Open e su Instagram posta le scarpe nuove : Un indizio piuttosto inequivocabile postato attraverso il suo profilo Instagram ufficiale. Serena Williams è pronta, letteralmente, ad indossare gli scarpini da tennis e a scendere in campo. La ...

Serena Williams sarà presente a Melbourne : Tra le donne mancher la numero 12 al mondo Svetlana Kuznetsova, operatasi recentemente a un polso. In campo maschile sono invece annunciati tutti i migliori 100 della classifica ATP, compresi i ...

Cori Gauff - 13 anni : «Da grande sarò Serena Williams» : Premessa: esiste una sola Serena Williams. Che un’altra atleta possa vincere quanto lei, compresi 23 tornei del grande Slam, è fantascienza pensarlo. Non sperarci e lavorare per arrivarci. È quello che fa il nuovo prodigio del tennis a stelle e strisce: Cori Gauff, 13 anni e già un pezzo di Serena accanto, lo stesso allenatore. https://www.instagram.com/p/BMkFuQMA0gM/?tagged=CoriGauff La via che la ragazzina sta percorrendo è quella dei talenti ...

Tennis : Serena Williams in dubbio per gli Australian Open 2018 : Dopo essere diventata mamma della splendida Alexis Olympia Ohanian Jr, Serena Williams è ancora incerta circa il suo rientro agonistico nel Tennis. In un’intervista rilasciata alla CNN, il coach della Williams Patrick Mouratoglou ha dichiarato che la decisione finale verrà presa subito dopo aver valutato le condizioni dell’ex n.1 del mondo negli allenamenti che si terranno in Florida. “Si sta allenando e sta recuperando la ...

Tennis - Serena Williams alla figlia 'Nella vita non smettere mai di giocare'. Ma la lettera è dentro lo spot : Lo sport, come ha insegnato a me, insegnerà anche a te ad essere forte, scoprirai la potenza e la grazia del tuo corpo. Imparerai a muoverti e capirai come far muovere gli altri'. LA FORZA DELLA ...