Seggiolini per bambini Britax richiamati per problemi di sicurezza La società ha

Dietrofront sul raddoppio delle sanzioni per chi parla al telefono mentre guida. Salta anche l'obbligo dei Seggiolini antiabbandono : Saltano la stretta sull'uso dei cellulari alla guida e l'obbligo di prevedere allarmi per i seggiolini dei bambini montati in macchina. Le norme, approvate dalla commissione Trasporti della Camera, sono tra le misure che sono incappate nella tagliola dell'ammissibilità in vista dell'esame della manovra da parte della commissione Bilancio. Le norme dunque non saranno messe ai voti a causa dell'estraneità della materia.Non ci ...

Stretta su Seggiolini e cellulari alla guida per la sicurezza : Per chi compie un'ulteriore violazione entro i due anni, la sanzione amministrativa raddoppia da 644 a 2588 euro. E la patente potrà essere sospesa da due a sei mesi.

Cellulare al volante - Stretta sulla sicurezza anche per i Seggiolini : La Commissione Trasporti della Camera dei Deputati ha approvato due emendamenti sulla sicurezza stradale per la legge di Bilancio 2018. Il primo riguarda i dispositivi anti abbandono dei bambini trasportati in auto, mentre il secondo prevede una linea dura per chi utilizza impropriamente il telefonino al volante, stabilendo sanzioni raddoppiate e la sospensione fino a sei mesi della patente di guida. Entrambi gli emendamenti verranno ora ...

Raddoppiate le sanzioni per chi parla al telefono mentre guida e obbligo di Seggiolini antiabbandono. Le novità nella manovra : Stretta sull'uso del cellulare alla guida e seggiolini anti-abbandono. La commissione Trasporti della Camera ha approvato alcuni emendamenti alla manovra, che ora passeranno all'esame della commissione Bilancio, che prevedono sanzioni Raddoppiate per l'uso degli smartphone alla guida e fino a sei mesi di sospensione della patente nonché l'obbligo di dispositivi di allarme antiabbandono per i seggiolini dei bambini in macchina.