Scossa di terremoto sulla Costa Croata Settentrionale DATI

Terremoto - nuova Scossa in Iran : colpita la zona di Koubandan : Un Terremoto di magnitudo 5.2 sulla scala Richter ha colpito la zona di Koubandan, nel sud-est dell’Iran ma al momento non si segnalano ancora vittime o danni. L’epicentro del sisma si trova 140 chilometri a nord di Kerman, secondo il Centro sismologico dell’Università di Teheran. Fonti del posto spiegano che si tratta di una zona rurale e sembra che il Terremoto abbia causato interruzioni nella fornitura di energia elettrica. ...

Terremoto - nuova forte Scossa scuote il Centro Italia nella notte : epicentro ad Amatrice - paura a Roma - L'Aquila - Ascoli Piceno e Teramo [MAPPE e DATI INGV] :

Terremoto - paura in Piemonte : Scossa tra Torino e Cuneo - epicentro tra Bra - Racconigi e Carmagnola :

Terremoto : Scossa 2.7 tra Abruzzo e Molise : Una scossa di Terremoto magnitudo 2.7 è stata registrata dall’ingv tra Abruzzo e Molise. I comuni più vicini all’epicentro della scossa, delle ore 5.45, sono stati Ateleta (L’Aquila), Castel del Giudice (Isernia), Gamberale (Chieti) e Sant’Angelo del Pesco (Isernia). L'articolo Terremoto: scossa 2.7 tra Abruzzo e Molise sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Iraq-Iran - la Scossa in diretta nel supermercato : La scossa nelle riprese di alcune telecamere di sorveglianza di un supermercato a Kelar, nel Kurdistan iracheno. Il Terremoto di magnitudo 7.3 al confine tra Iraq e Iran ha causato...

Modena - Scossa di terremoto avvertita in città : Secondo i rilevamenti dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma ha avuto una magnitudo di 4.4 con epicentro Fornovo di Taro, Parma

Forte Scossa di terremoto in Afghanistan - epicentro sui monti dell’Hindu Kush : avvertita anche in Pakistan : Un terremoto ha scosso la catena montuosa dell’Hindu Kush in Afghanistan ed e’ stato sentito distintamente nel nord del Pakistan. L’istituto di geofisica americano ha stimato a 5.2 la magnitudo del sisma avvenuto ad una profondita’ di 101 chilometri, mentre il dipartimento meteorologico del Pakistan ha comunicato che la magnitudo e’ stata di 5.9. Il terremoto e’ stato avvertito nelle regioni tribali lungo il ...

Amatrice - Scossa di terremoto di magnitudo 4.2 avvertita anche a Roma : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata 34 minuti dopo la mezzanotte vicino ad Amatrice, nel reatino. La scossa è stata avvertita anche nei piani alti delle...

Terremoto - forte Scossa all'alba in Iran : "Molte persone sotto le macerie" - si temono vittime nella zona già colpita dallo sciame sismico : Terremoto, forte scossa all'alba in Iran: "Molte persone sotto le macerie", si temono vittime nella zona già colpita dallo sciame sismico. E non sembra esserci pace per la...

Scossa di terremoto 3.2 vicino Norcia : Roma, 14 ott. (AdnKronos) - Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata dall'Ingv a quattro chilometri da Norcia (Perugia). Oltre a Norcia i comuni più vicini all'epicentro della ...

Terremoto nel parmense : Scossa di magnitudo 4.4 avvertita dalla popolazione : Sciame sismico in corso nel parmese. Intorno all'una è stata registrata dai sismografi dell'Ingv una scossa di magnitudo 3.3, con epicentro a Varano de' Melegari (PR). Poco dopo, alle 13:37, una nuova scossa...

Accadde oggi : il 23 novembre 1980 il terremoto in Irpinia - una Scossa violentissima cambia per sempre il volto del Sud Italia :

Giappone - Scossa di terremoto magnitudo 5.1 a Hokkaido : Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 ha scosso la costa di Hokkaido, nel nord del Giappone. L'epicentro ha avuto luogo a circa 60 chilometri di profondità. Al momento non si segnalano danni a cose ...

Nuovo terremoto in Corea del Nord : Scossa vicino al sito dei test nucleari : Un terremoto magnitudo 2.9 è stato registrato in Corea del Nord nei pressi del sito dei test nucleari, poche settimane dopo che Pyongyang ha effettuato il suo sesto e più potente test nucleare. Secondo esperti della Corea del Sud, potrebbe però trattarsi di un sisma non provocato dall’uomo. L’evento è stato registrato dall’Istituto geofisico statunitense USGS alle 18:41 ora italiana a una profondità di circa 5 km: “Questo ...