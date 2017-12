SANTA MESSA VIGILIA DI NATALE Diretta streaming video | il Papa e il canto della Kalenda

MASSIMO LOPEZ E TULLIO SOLENGHI/ "L’imprimatur per fare l'attore durante la SANTA Messa" (Che tempo che fa) : MASSIMO LOPEZ e TULLIO SOLENGHI questa sera saranno ospiti nel consueto appuntamento con la trasmissione Che tempo che fa in onda su Rai 1 per la conduzione di Fabio Fazio.(Pubblicato il Sun, 12 Nov 2017 06:13:00 GMT)

Raffaella Carrà produce Samuel PietraSANTA - ex concorrente di The Voice : "Promessa mantenuta - nessuna casa discografica interessata" : Promessa mantenuta: Raffaella Carrà ha prodotto l'ep di un suo ex concorrente di The Voice of Italy, Samuel Pietrasanta. Il 25enne catanese ha fatto il suo debutto discografico con Where are you now, titolo del singolo e dell'ep. Il disco contiene quattro inediti, scritti testo e musica dall'ex concorrente del talent di Rai 2, e arrangiati da Valeriano Chiaravalle. "Quando alle audizioni cantò Samuel ci girammo tutti e 4 i giurati e lui ...