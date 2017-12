Sanremo 2018 | Michelle Hunziker presenterà il Festival “Accordo raggiunto sul cachet

Sanremo 2018 : accordo raggiunto - Michelle Hunziker ci sarà (per 400mila euro?) : Le indiscrezioni su una sua partecipazione al Festival di Sanremo si rincorrevano già da tempo, ma Michelle Hunziker ha sempre scelto la via della discrezione. «Se dovesse andare tutto come previsto, sarò la prima a esserci», aveva dichiarato nell’ultima puntata di Domenica In lasciando aperto uno spiraglio. Ora a confermare la notizia è Il Giornale: Michelle Hunziker condurrà il Festival di Sanremo 2018. E già circolano le prime cifre ...

Il medley dei The Kolors a Music riporta i Queen su Canale5 prima del debutto a Sanremo 2018 (video) : Il medley dei The Kolors a Music porta i Queen in prima serata su Canale5, dopo la loro interpretazione in Money dei Pink Floyd. Stash e i suoi hanno quindi ritrovato Paolo Bonolis dopo che solo un anno fa avevano spiegato dell'origine della loro passione e del nome Stash, derivato proprio dall'attaccamento al gruppo di Roger Waters. Il gruppo ha quindi portato un energico medley dei Queen, aprendo le danze con una loro personale ...

Sanremo 2018 - il DopoFestival a Stefano Bollani? : La 68esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 6 al 10 febbraio 2018, prende sempre più forma. I

Svelato l’obiettivo di Ermal Meta al Festival di Sanremo 2018 - e non è la vittoria : le sue intenzioni : Arriva l'obiettivo di Ermal Meta al Festival di Sanremo 2018 e non sembra essere la vittoria. Il cantautore albanese parteciperà alla prossima edizione della kermesse in duetto con Fabrizio Moro. I due hanno presentato Non mi avete fatto niente, brano con il quale hanno raccontato il terrorismo senza scivolare nella banalità. Dati per favoriti come vincitori dai bookmakers, i due artisti hanno visto rimbalzare i loro nomi per tutta la rete, ...

Annunciato il tour di Luca Barbarossa dopo Sanremo 2018 : biglietti in prevendita per Roma è de tutti : Il tour di Luca Barbarossa è finalmente ufficiale. L'artista ha Annunciato le date con un certo anticipo rispetto alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2018, per il quale si è detto entusiasta. La sua presenza a Sanremo è garantita dal brano Passame er sale, perciò è molto facile presupporre che si tratti di una canzone in dialetto Romano. L'annuncio ha già suscitato una certa curiosità, insieme ad altre accoppiate studiate da ...

Carlo Conti : "La Corrida anche in radio. Sanremo 2018? Bellissimo cast - farò degli spot simpatici. Tornare? C'è bisogno di resettare..." : Prima del ritorno in televisione previsto per la prossima primavera, si riparte dalla radio: La Corrida ricomincia con la conduzione di Carlo Conti. Ad annunciarlo è stato il direttore generale della Rai, Mario Orfeo, nel corso della presentazione di Rai Play Radio: "Abbiamo una piccola sorpresa: Carlo resterà alla radio, contrariamente a quanto potessi immaginare. Siamo riusciti a convincerlo ad avere una trasformazione da direttore ...

Al via le scommesse per il vincitore di Sanremo 2018 : ecco i favoriti per gli scommettitori : Le scommesse per il vincitore di Sanremo 2018 sono già nel pieno. A qualche giorno dall'annuncio dei Big, Sisal Matchpoint ha reso note le quote dei bookmakers che riguardano i possibili trionfatori della prossima edizione condotta da Claudio Baglioni. Dalle prime battute emergono già alcuni possibili vincitori del Festival - sempre secondo gli scommettitori. In testa si piazzano Ermal Meta e Fabrizio Moro, che si presentano con il brano Non ...

Bianca Atzei all’Isola dei Famosi 2018 - naufraga su Canale 5 dopo il Festival di Sanremo e Tale e Quale Show : Sembra quasi ufficiale la presenza di Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018. La cantante milanese potrebbe entrare a far parte del cast del reality Show, che partirà il 22 gennaio su Canale Cinque. La voce si è diffusa nelle ultime ore sul web, dovuta all'annuncio sui social da parte dell'autore Gabriele Parpiglia. La nuova edizione dell'Isola dei Famosi si terrà in Honduras, e prevede nel cast anche la cantante Bianca Atzei. Il cast del ...

Sanremo 2018 : lo sfogo di Loredana Bertè : A pochi giorni dall’annuncio dei 20 big di Sanremo 2018, arrivano le prime reazioni degli esclusi. A far rumore sono le parole di Loredana Bertè! Perchè Sanremo è Sanremo, verrebbe da dire leggendo il duro attacco di Loredana Bertè, tra gli esclusi di Sanremo 2018. A pochi giorni dalla lista dei 20 cantanti big pronti a calcare il palcoscenico della 68ima edizione del Festival della Canzone Italiana, Loredana Bertè ha deciso di far sentire ...

Sanremo 2018 cantanti in gara Big e Nuove Proposte della 68esima edizione : Conosciamo tutti i cantanti di Sanremo 2018, Big e Giovani in gara sono stati annunciati nella serata di ieri a Sarà Sanremo, la puntata speciale in cui vengono scelte le Nuove Proposte e rivelato il cast dei cantanti Big. Claudio Baglioni ha fatto le sue scelte come direttore artistico del prossimo Festival della canzone italiana e, seppure alcuni nomi circolassero già da qualche giorno, i cantanti di Sanremo 2018 hanno diviso l'opinione ...

Leonardo Monteiro a Sanremo 2018 dopo Amici 8 da ballerino : "Quante porte in faccia - alla Scala mi bucarono un vestito per invidia" : Leonardo Monteiro, in gara tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018 con il brano Bianca (grazie ad Area Sanremo), nel 2008 passò come ballerino da Amici mentre nel 2017 ha partecipato come cantante a un altro talent show di Canale 5, The winner is. Leonardo Monteiro a Sarà Sanremo (video) canta Bianca: il testo e il video della canzone in gara tra le Nuove Proposte prosegui la ...

Sanremo 2018 - la rabbia degli esclusi passa sui social : Sanremo 2018, la rabbia degli esclusi passa sui social Tanta amarezza, come sempre, tra chi non è stato scelto per portare in gara la sua canzone: reazioni molto vivaci, soprattutto via social. ...

Il Capodanno in tv rischia di saltare? I cantanti non si possono esibire : c'entra Sanremo 2018 : Il Capodanno in tv per RAI e Mediaset si fa molto difficile: i cantanti che solitamente si esibivano nella notte di San Silvestro non possono cantare perché partecipanti a Sanremo 2018. La Rai ha ...