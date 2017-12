Samsung Galaxy Note 8 batte iPhone X | Pixel 2 e Huawei Mate 10 Pro per i video in

Samsung Galaxy All Star Game - Al PalaNorda vincono le italiane al tie-break. Grande festa con Enrico Nigiotti : La cronaca. Nel primo set Fenoglio schiera una formazione 'monstre' con Haak, Carlini, Stevanovic, Heyrman, Hill e Bartsch, con l'aggiunta di Leonardi, libero italiano. Il Resto del Mondo sale 7-12, ...

Gli accessori di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus già online da un noto rivenditore: ecco cosa accompagnerà i nuovi smartphone sul mercato.

Pare che il Google Pixel 2 sia riuscito a fare registrare una velocità LTE più elevata di iPhone X, del Samsung Galaxy Note 8 e di LG V30

Inutile aggiornamento di dicembre su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : tutt’altra cosa il PHN : Chi guardava con speranza l'aggiornamento Samsung Galaxy S7 e S7 Edge come una possibile panacea di tutti (o quasi) i problemi dei device dovrà ricredersi. Potremmo definire i pacchetti XXS1DQL1 distribuiti per entrambi i modelli no brand solo un paio di giorni fa, potremo definirli "senza infamia e senza lode", almeno in questa prima fase post update. Un indicazione dei risvolti tutto sommato insignificanti dei firmware dovevamo certo ...

Normalmente se volete vendere il vostro smartphone dovete rivolgervi a piattaforme dedicate, con aste e annunci online. Può capitare tuttavia che ci siano

Brutte notizie in vista dell'aggiornamento Oreo per Samsung Galaxy S8 : novità bocciata : ... bisogna prendere atto che alcune funzioni potrebbero essere bocciate dal produttore coreano, almeno stando ai segnali che sono emersi fino a questo momento dalle beta rilasciata in giro per il mondo.

Samsung Galaxy S7 e S7 edge no brand si aggiornano anche in Italia con le patch di sicurezza di dicembre.

Brutte notizie in vista dell’aggiornamento Oreo per Samsung Galaxy S8 : novità bocciata : Siamo davvero vicini al rilascio dell'aggiornamento Android Oreo per coloro che dispongono di un Samsung Galaxy S8 e, con il trascorrere dei giorni, stiamo prendendo di novità che verranno implementate nel pacchetto software come notato nei giorni scorsi. Allo stesso tempo, però, bisogna prendere atto che alcune funzioni potrebbero essere bocciate dal produttore coreano, almeno stando ai segnali che sono emersi fino a questo momento dalle beta ...

arrivano Dalla Cina immagini e specifiche del primo clone di Samsung Galaxy S9 con specifiche di tutto rispetto e un prezzo interessante.

Samsung Galaxy A8 2018 Download Sfondi : I migliori Sfondi Samsung da installare sul telefono Android Scaricare gratis gli Sfondi installati nel Samsung A8 2018 Download Gratis

In Rete è emersa una nuova beta dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per il Samsung Galaxy Note 8. Scopriamo insieme le sue novità

Forbes ha provato a ricostruire il design di Samsung Galaxy S9 con l'aiuto di Ghostek, un produttore di cover, e diversi fornitori di Samdung.

Uno spicchio di Android 8.1 su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge via LineageOS 15.1 : aggiornamento ROM : Affinché venga avviata la distribuzione dell'aggiornamento ad Android Oreo 8.0 su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge bisognerà attendere almeno il mese di aprile: se vi dicessimo di poter saltare subito ad Android 8.1, evitando questi convenevoli? Certamente non si tratta di una distribuzione ufficiale, bensì dell'installazione della LineageOS 15.1, basata proprio sull'iterazione 8.1 della versione biscottata dell'OS mobile di Google, da pochissimo ...

Dall’11 gennaio Oreo su Samsung Galaxy Note 8 - aggiornamento in partenza dagli USA? : C'è un certo fermento intorno all'aggiornamento Oreo destinato al Samsung Galaxy Note 8, di cui sappiamo essere stato diffuso anche un primo firmware non ufficiale (N950USQU2CQL1), installato a bordo della variante americana (diversa dal modello internazionale di nostra competenza) da un temerario membro di XDA Developers, mweinbach. Come riportato su Reddit, lo stesso utente in queste ore ha divulgato in rete informazioni relative ad una ...