Salvini | Sono sicuro che vinceremo e arriveremo al 20% LaPresse

Salvini : “Gli immigrati regolari sono italiani. Grazie a noi niente Ius Soli” : «Per me gli italiani non sono quelli che hanno la pelle bianca ma anche gli immigrati regolari e per bene che portano contributo a nostra società».Così il leader della lega Matteo Salvini in Piazza Santi Apostoli per la manifestazione contro lo ius soli. «Non ce la fanno a fare lo Ius soli Grazie alla Lega e a voi. La sinistra prende in giro gli ...

Ius soli - la svolta di Salvini : Gli immigrati regolari sono italiani : "Ieri in piazza c'era il passato, c'erano le bandiere rosse, la falce e il martello, oggi invece qui c'è il futuro e ci sono i bambini. Io rispetto tutte le piazze ma preferisco il futuro". In piazza Santi Apostoli, a Roma, Matteo Salvini è stato accolto da un bagno di folla. Le richieste di selfie e foto quasi gli hanno impedito di arrivare al retropalco, tanto che ha dovuto scavalcare lui stesso una barriera. ...

Salvini : "Sono italiani anche gli immigrati regolari e per bene" : "Per me gli italiani non sono solo quelli che hanno la pelle bianca, ma anche gli immigrati regolari e per bene che portano un contributo alla nostra società". Lo ha detto il leader della Lega durante ...

Salvini : mi sono confrontato con Berlusconi - tutto ok : Il segretario della Lega: "Si discuterà sul programma del centrodestra con Forza Italia e Fratelli d'Italia già probabilmente la settimana prossima"

L'intervista Elisa Isoardi : "Vi svelo chi è davvero Matteo Salvini. E perché sono pronta a sposarlo subito" : Come sarebbe se dovessi descriverlo tu? "Sarebbe il mondo dei giusti dove si lavora ogni giorno credendoci tanto, come fosse un esame quotidiano. Cuore, muscoli, sudore, sacrificio, anche qualche ...

Salvini : Como - non cerco quei voti - io sono contro la violenza : Roma, 3 dic. (askanews) 'Non cerco quei voti, però vorrei parlare di vita reale. In 15 giorni stiamo vivendo su 'scherzi a parte', prima Renzi per una settimana si è occupato di Facebook poi c'è stato ...

Salvini a Sky TG24 : "Non cerco voti di Skinhead - problemi sono altri" - : Il segretario della Lega, ospite de L'Intervista di Maria Latella, ha risposto a Umberto Bossi sul tema dei neonazisti: "Usato per nascondere le difficoltà vere del Paese". Poi ha ribadito la sua ...

Skinheads. Bossi contro : "La Lega non cerchi quei voti". Salvini : "Sono solo dei ragazzi" : Irruzione a Como. "Il mondo è pieno di matti, diciamo che quei voti la Lega non deve cercarli", ha detto Umberto Bossi, presidente della Lega, sul caso degli skinheads di Como al suo arrivo alla riunione della minoranza ...

Salvini : il problema non sono gli skinheads ma l'immigrazione : ' Salvini ha detto quello che ha detto, Meloni che sono ridicolo, è pazzesco, mi colpisce che attaccano me, invece di dire che questi sono fuori dal mondo, è una cosa pazzesca'. © RIPRODUZIONE ...

Matteo Salvini : "Il problema non sono gli skinheads ma l'immigrazione" : "Il problema vero non sono i quattro ragazzi che hanno fatto irruzione, ma un'immigrazione fuori controllo, voluta da qualcuno, organizzata e alimentata da una certa sinistra che fa favori ai poteri forti e cerca lo scontro sociale". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Castel Volturno (Caserta), sul blitz dei neofascisti a Como."Maroni fa bene il presidente della Regione, ma ognuno deve fare il suo mestiere", ha detto Salvini ...

Como - per Salvini le irruzioni fasciste sono ‘ragazzate’. E attacca Maroni : “Dice che è violenza? Faccia il suo mestiere” : “Il problema vero non sono i quattro ragazzi che hanno fatto irruzione, ma un’immigrazione fuori controllo, voluta da qualcuno, organizzata e alimentata da una certa sinistra che fa favori ai poteri forti e cerca lo scontro sociale”. Matteo Salvini torna sui suoi passi dopo aver detto prima che “la colpa di Matteo Renzi, non di presunti fascisti” e poi preso le distanze dai militanti del Veneto Fronte Skinhead, autori ...

