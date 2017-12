Salvata in mare da un coraggioso poliziotto | ' Un orgoglio italiano il coraggio delle

Quello che Minniti e Governo italiano non ci vogliono far sapere sulla Guardia costiera libica e sui suoi presunti Salvataggi in mare : ... aveva da tempo denunciato la cooperazione politica tra l'UE e la Libia , " un paese in cui i diritti umani vengono abusati quotidianamente . La stessa Guardia costiera libica che ora riceve 200 ...