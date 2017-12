Rugby | il derby marca l’unica vera differenza tra Zebre e Benetton Treviso in questa

Celtic League del Rugby - il primo derby è di Treviso : 27-14 sulle Zebre : Va alla Benetton il derby d'andata di Pro14, la Celtic League del rugby: a Treviso i padroni di casa si impongono 27-14 al termine di un match tosto, segnando quattro mete e prendendosi quindi anche ...

Rugby - Pro 14 2017-2018 : Benetton Treviso si impone nel derby. Zebre battute 27-14 : Arriva in clima natalizio il primo derby stagionale del Pro 14 di Rugby: a Monigo la Benetton Treviso è riuscita a battere in un match davvero durissimo sia dal punto di vista fisico che mentale le Zebre per 27-14. Poche idee a livello realizzativo e un’espulsione ad inizio secondo tempo in casa bianconera sono andate a pesare sicuramente sul risultato. Ci sarà comunque già settimana prossima l’opportunità per il riscatto, con la ...

Rugby - Pro14 2017-2018 : è tempo di derby. Benetton e Zebre si sfidano domani a Monigo : A Monigo domani, alle ore 15.00, andrà in scena il primo dei tre derby del Pro14 di Rugby: Benetton Treviso e Zebre si sfideranno in un match che verrà replicato tra una settimana in casa della formazione bianconera. Al termine del 2017 dunque scopriremo quale delle due italiane avrà fatto un passo in avanti forse decisivo verso la conquista di un posto in Champions Cup nella prossima stagione. A fine anno infatti saranno state disputate già 12 ...

Rugby - Continental Shield 2017-2018 : i due derby vanno a Calvisano e Padova : Doppio derby tricolore nella seconda giornata di Continental Shield: a imporsi sono le squadre di casa, con Padova e Calvisano che superano Rovigo e Viadana. Tiratissimo il primo derby di giornata, con Padova e Rovigo protagonisti di continui sorpassi e controsorpassi, soprattutto nel primo tempo, chiuso sul 13-11 per gli ospiti. Nella ripresa basta una meta trasformata ai patavini per trovare la vittoria. Padova ritorna in corsa in un Girone B ...

DERBY : Hbs Colorno-Rugby Noceto in diretta streaming : L'articolo DERBY: Hbs Colorno-Rugby Noceto in diretta streaming sembra essere il primo su SportParma....

Rugby - Trofeo Eccellenza 2017-2018 : derby alle Fiamme Oro - San Donà batte Reggio : Nel fine settimana che segna l’inizio delle Coppe Europee (Zebre male in Challenge Cup, solo Rovigo vince in Continental Shield), parte anche il Trofeo Eccellenza, che vede coinvolte le squadre italiane non impegnate in campo continentale. Nel Girone 1 San Donà impone a Reggio l’ennesima sconfitta stagionale, ma vince di misura, 19-17 e concede il punto di bonus difensivo ai reggiani. Quattro punti per i padroni di casa, che non ...