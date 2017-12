Champions ranking : sorpasso Barça - Mou 40 senza perdere. Roma e Juve da Top 10 : E' tempo di sganciare 16 vagoni dal nostro treno: finita la fase a gironi, la Champions League da qui in poi si dimezza. Questo è l'ultimo ranking a 32 squadre, per salutare chi ci ha accompagnato fin ...

Nainggolan supereroe. La Roma si prende il derby del sorpasso : Roma - Vittoria nel derby (meritata) e sorpasso ai cugini in classifica. Il delitto perfetto della Roma arriva dopo un derby intenso ma non spettacolare. Il quinto squillo consecutivo (sesto se si considera anche il successo sul Chelsea in Champions) della truppa di Di Francesco fa salire le quotazioni giallorosse nel borsino del campionato. E attesta uno degli assiomi di questo torneo a doppia velocità: la corsa per i posti di vertice si ...