Roma | le pagelle | Schick | errore imperdonabile Alisson strepitoso

Torino-Roma - le pagelle granata : Nkoulou regge l'urto - Ljajic male : SIRIGU - voto: 5,5 Sui cross, c'è. Non sulla punizione vincente, difficile ma non impossibile da prendere. male con i piedi. DE SILVESTRI - voto: 6 Il più attento ed efficace, prima del fallo che ...

Roma-Cagliari 1-0 pagelle - voti e Highlights 17^giornata : decide Fazio al fotofinish (VIDEO) : Roma-Cagliari 1-0 pagelle, voti e Highlights 17^giornata: decide Fazio al fotofinish (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma-Cagliari pagelle, voti E Highlights 17^ GIORNATA- La Roma, dopo il pareggio contro il Chievo, ospita il Cagliari. Allo stadio Olimpico, i giallorossi conquistano una vittoria preziosissima al 94° minuto. Roma-Cagliari PRIMO TEMPO ...

Pagelle Roma-Spal 3-1 : Dzeko trascinatore giallorosso : 1/14 LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi ...

Pagelle/ Chelsea Roma : i voti della partita (Champions League girone C - primo tempo) : Pagelle Chelsea Roma: i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti scesi in campo nella partita di Stamford Bridge valida per la terza giornata del girone C di Champions League(Pubblicato il Wed, 18 Oct 2017 21:46:00 GMT)

LIVE Pagelle Roma-Napoli in DIRETTA : big match all’Olimpico - in palio il primo posto in classifica! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Roma-Napoli Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Roma-Napoli, big match valido per l’ottava giornata della Serie A 2017/2018. Allo Stadio Olimpico sarà spettacolo assicurato: i partenopei vogliono allungare in testa alla classifica, i giallorossi cercano una risposta importante per continuare a sognare lo scudetto. Tante stelle in campo, grandi duelli per un match intensissimo e ...

Pagelle Roma-Cagliari : Fazio si ‘trasforma’ in Dzeko - Joao Pedro non incide : Pagelle Roma-Cagliari – Si è concluso il terzo match valido per la 17^ giornata del campionato di Serie A, dopo i successi di Udinese e Napoli sui campi di Inter e Torino, sono scese in campo Roma e Cagliari in un match che ha regalato grosse sorprese. Un super Cragno non è riuscito a regalare un risultato positivo agli ospiti, partita coraggiosa per la squadra di Diego Lopez che ha chiuso ogni spazio e non ha rinunciato a ripartire in ...

Pagelle Atletico Madrid-Roma : 2-0 - Dzeko non incide - la difesa crolla nel finale. Bruno Peres serata no : Prima sconfitta per la Roma in Champions League. I giallorossi crollano negli ultimi venti minuti contro l’Atletico e perdono per 2-0. Nulla di compromesso per la squadra di Di Francesco, che con una vittoria in casa nella prossima giornata contro il Qarabag sarebbe agli ottavi di finale. Le Pagelle della Roma: Alisson 6: non ha assolutamente colpa sui due gol dell’Atletico. Per il resto non deve compiere parate Bruno Peres 4,5: ...

Pagelle Roma-Napoli 0-1 : Insigne decisivo all’Olimpico - azzurri in fuga e giallorossi sfortunati con i pali : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Roma-Napoli Il Napoli ha sconfitto la Roma per 1-0 nel big match dell’ottava giornata di Serie A e ha allungato in testa alla classifica. Di seguito le Pagelle della partita. ROMA: ALISSON 5: Freddato da Insigne, non può nulla sul suo tiro rasoterra ed è parecchio impegnato dalle tante occasioni del Napoli PERES 6: Prova a essere pericoloso sulle fasce con i suoi cross per lanciare in ...

Serie A 2018 - Pagelle Juventus-Roma : 1-0 nello scontro al vertice all’Allianz Stadium. Benatia decide la partita : La Juventus batte la Roma per 1-0 nel posticipo della 18a giornata, pur soffrendo nel finale, e si riporta a -1 dal Napoli. A decidere la sfida la rete al 18′ di Benatia. Andiamo a scoprire le Pagelle della sfida dell’Allianz Stadium. JUVENTUS Szczesny 7 Inoperoso in avvio di gara, si fa trovare prontissimo su El Shaarawy e Schick. Barzagli 6,5 Imbriglia De Rossi, costringendolo al fallo da giallo e placandolo dopo un ottimo avvio. ...

Pagelle/ Roma Bologna : i voti della partita (11^ giornata - Serie A 2017 2018) : Pagelle Roma Bologna: i voti della partita di Serie A, i giudizi su migliori e peggiori all'Olimpico per l'anticipo della 11^ giornata (oggi 28 ottobre)(Pubblicato il Sat, 28 Oct 2017 23:15:00 GMT)

Pagelle Inter-Milan 3-2 : Icardi immarcabile - Suso si accende. Che flop Romagnoli e Bonucci! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Inter-Milan Termina 3-2 un pirotenico derby di Milano tra Inter e Milan. Decisivo Icardi, autore di una tripletta. Andiamo a scoprire le Pagelle delle due squadre. INTER Handanovic 7,5: salva il risultato su Borini a fine primo tempo, nella ripresa smanaccia su Suso e compie un’altra buona parata su Borini. Il miracolo su Bonaventura, però, vale quanto un gol, considerando che sul capovolgimento di fronte ...

PAGELLE/ Roma Crotone : Fantacalcio - i voti della partita (10^ giornata Serie A) : PAGELLE Roma Crotone: Fantacalcio, i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti che sono scesi in campo per la gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Thu, 26 Oct 2017 00:45:00 GMT)

PAGELLE/ Roma Bologna : altro flop per Defrel. I voti della partita (11^ giornata - Serie A 2017 2018) : PAGELLE Roma Bologna: i voti della partita di Serie A, i giudizi su migliori e peggiori all'Olimpico per l'anticipo della 11^ giornata (oggi 28 ottobre)(Pubblicato il Sun, 29 Oct 2017 11:27:00 GMT)

PAGELLE / Roma Torino (1-2) : i voti della partita. Mihajlovic top - Di Francesco flop (Coppa Italia) : PAGELLE Roma Torino (1-2): i voti della partita di Coppa Italia valida per gli ottavi. I giallorossi sono incrediblmente eliminati dal torneo, Edin Dzeko si fa parare un calcio di rigore(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 18:09:00 GMT)