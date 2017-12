Roma | bomba carta in un cassonetto davanti al bar | paura ai Parioli

Roma - bomba molotov contro il commissariato Prati : Roma, 16 dicembre 2017 - Ancora attacchi alle forze dell'ordine nella capitale. Una bomba molotov è stata lanciata nella serata di ieri davanti al commissariato Prati , nel centro di Roma. A tirarla ...

Roma - bomba molotov contro commissariato di Prati : a fuoco un furgone della polizia : Attentato incendiario fuori da un commissariato nel centro di Roma. Qualcuno, poco dopo le 9 di sera, ha lanciato una bomba molotov contro un furgone della polizia che in un attimo ha preso fuoco. Il...

Roma - bomba molotov contro commissariato di Prati : incendiato un furgone della Polizia : Attentato incendiario fuori da un commissariato nel centro di Roma. Qualcuno, poco dopo le 9 di sera, ha lanciato una bomba molotov contro un furgone della Polizia che in un attimo ha preso fuoco. Il ...

Roma - bomba molotov contro commissariato di Prati : a fuoco un furgone della polizia : Attentato incendiario fuori da un commissariato nel centro di Roma. Qualcuno, poco dopo le 9 di sera, ha lanciato una bomba molotov contro un furgone della polizia che in un attimo ha preso fuoco. Il...

Bomba d'acqua in arrivo - allerta a Roma : Fine settimana a rischio nubifragi , soprattutto al Centro. I venti di Libeccio e di Ponente continuano infatti a mantenere una certa instabilità sulle regioni centrali e meridionali e, nei prossimi ...

Giulia Anania al Teatro Quarticciolo : 'RomaBombay' con Ascanio Celestini : E' un ritratto feroce e dolce che parte da Roma e dalla crisi dell'Italia di oggi, sfiorando la politica da lontano, dal momento che sembra quasi non avere più alcuna importanza nella vita dei ...

Bomba esplode a Roma - anarchici rivendicano : "Parte campagna anti-Stato" : Roma - Nessuno ferito ma tanta paura nell'esplosione di un ordigno all'alba di giovedì davanti a una caserma dei carabinieri. La Bomba rudimentale è scoppiata davanti al portone della...

ATTENTATO CASERMA CARABINIERI A Roma/ Bomba a San Giovanni : pista anarchica - 2 sospetti (ultime notizie) : ATTENTATO alla CASERMA dei CARABINIERI a ROMA San Giovanni: esplode una Bomba rudimentale davanti al portone. Ultime notizie di oggi, analizzati i video delle telecamere per movente e autore(Pubblicato il Thu, 07 Dec 2017 16:25:00 GMT)

Allarme terrorismo : bomba a Roma Video : Questa mattina, 7 dicembre 2017 in via Britannia 37 presso la stazione dei #Carabinieri Caserma Caccamo a San Giovanni, è stata fatta esplodere una bomba alle ore 5.30. Nonostante il fatto che l'ordigno esplosivo non abbia causato né morti né feriti, si ipotizza che questo sia stato un atto terroristico. Dopo la notizia, il comandante provinciale dei carabinieri di Roma, Antonio de Vita, si è recato immediatamente sul posto dell'esplosione per ...

Bomba davanti caserma Carabinieri San Giovanni a Roma : Una forte esplosione che fortunatamente ha provocato solo danni al portone della stazione dei Carabinieri di San Giovanni a ROma, avvenuta questa mattina alle 5,30. La Procura di ROma ha aperto un ...

Roma - falso allarme bomba vicino a piazza Risorgimento : un pacco incustodito tra due auto : falso allarme alla viglia dell'Immacolata. Un pacco, lasciato incustodito tra due macchine in Via Porcari, vicino all'angolo con piazza Risorgimento, a due passi da San Pietro, ha fatto scattare l'...

Allarme terrorismo : bomba a Roma : Questa mattina, 7 dicembre 2017 in via Britannia 37 presso la stazione dei carabinieri Caserma Caccamo a San Giovanni, è stata fatta esplodere una bomba alle ore 5.30. Nonostante il fatto che l'ordigno esplosivo non abbia causato né morti né feriti, si ipotizza che questo sia stato un atto terroristico. Dopo la notizia, il comandante provinciale dei carabinieri di Roma, Antonio de Vita, si è recato immediatamente sul posto dell'esplosione per ...

Roma San Giovanni. Bomba esplode all’ingresso della stazione dei Carabinieri : Un episodio gravissimo è avvenuto giovedì mattina alle 5.30. Una Bomba rudimentale è esplosa in via Britannia di fronte al portone d’ingresso della stazione dei Carabinieri di Roma San Giovanni. Fortunatamente non ci sono feriti. Sull’accaduto indagano i militari del…Continua a leggere →

Roma - esplode bomba contro carabinieri : Roma, 7 dic. (AdnKronos) - Un ordigno rudimentale è esploso alle 5:30 davanti alla stazione dei carabinieri di San Giovanni, in via Britannia 37, a Roma. L'esplosione non ha provocato feriti ma solo ...