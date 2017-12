Risultati Serie A diciottesima giornata di campionato

Basket - serie A2 : Risultati e classifica del girone Ovest : ...30 Givova Scafati Remer Treviglio 0 0 PalaMangano 29/12/2017 20:30 Eurotrend Biella Cuore Napoli Basket 0 0 Biella Forum 29/12/2017 20:30 Leonis Roma NPC Rieti 0 0 Palazzetto dello Sport Roma 30/12/...

18^ giornata Serie A : Risultati e classifica 23-12-2017 : La 18^ giornata ci restituisce un natale amaro per le milanesi, entrambe nuovamente battute alla vigilia del derby, ma anche una lotta per lo scudetto che sembra doversi restringere nuovamente a due contendenti. In coda ennesima beffa per il Benevento, mentre il Crotone torna a casa con ben quattro reti in saccoccia. 18^ giornata Serie A: sintesi La sfida del Bentegodi ci regala (quasi) inaspettatamente un grande spettacolo con continui ...

Pallanuoto maschile - Serie A1 2017-2018 : Risultati e classifica dopo la decima giornata. Brescia cade - Pro Recco sola in vetta! : Si sapeva che sarebbe stato il match di cartello, e di certo le emozioni non sono mancate: Sport Management e Brescia danno vita ad una partita molto equilibrata nella decima giornata di Serie A1 di Pallanuoto maschile, ed alla fine la squadra ospite perde l’imbattibilità in campionato, capitolando per 4-3. La sorpresa della giornata la mette a segno la Lazio, che batte per 13-11 il Napoli e lo avvicina in classifica, mentre approfittano ...

Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate : il Siena ne fa 4 a Lucca! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE C, 20^ giornata: Classifiche aggiornate, Diretta gol live score del primo turno di ritorno nei gironi A e C. Livorno e Lecce campioni d'inverno e favoriti per la promozione(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 20:14:00 GMT)

Pallanuoto femminile - Serie A1 2017-2018 : Risultati e classifica dopo l’ottava giornata. Catania spazza via Rapallo - pari tra Roma e Florentia : L’ottava giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile ha visto oggi disputarsi tre sole gare: Padova-Messina è stata rinviata al 10 gennaio 2018. Ha conquistato la certezza di chiudere in testa il girone d’andata l’Orizzonte Catania, che ha annichilito il Rapallo, battendolo con un secco 9-2 che non lascia spazio a repliche. Le etnee hanno chiuso la pratica dopo appena due tempi, terminati già sul 5-1. Grande ...

Risultati Serie C / Classifiche aggiornate - diretta gol live score : Catania - aggancio temporaneo al Lecce! : Risultati Serie C, 20^ giornata: Classifiche aggiornate, diretta gol live score del primo turno di ritorno nei gironi A e C. Livorno e Lecce campioni d'inverno e favoriti per la promozione(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 18:16:00 GMT)

Calcio - Risultati e Classifica Serie A - 18^ giornata : Napoli - primo tempo da favola per volare ancora! Hamsik nella storia. Icardi sbaglia dal dischetto - Inter ko a Sassuolo : Il Napoli continua a volare e supera 3-2 la Sampdoria con un primo tempo da favola che consente agli azzurri di allungare in vetta alla Classifica del campionato di Serie A 2017-2018. Succede tutto nella prima frazione: Ramirez porta in vantaggio i blucerchiati con una punizione dalla distanza, Allan trova subito il pareggio, poi l’ex Quagliarella, sommerso dagli applausi del San Paolo, trasforma un rigore e non esulta. Insigne e Hamsik, ...

Calcio - serie A : Risultati 18.ma giornata : 16.59 Il Napoli soffre,ma batte la Samp (3-2) e allunga in vetta grazie alla sconfitta dell'Inter in casa del Sassuolo e in attesa del big match serale Juve-Roma. GENOA-BENEVENTO 1-0 NAPOLI-SAMPDORIA 3-2 SASSUOLO-INTER 1-0 SPAL-TORINO 2-2 UDINESE-H.VERONA 4-0 MILAN-ATALANTA ore 18 JUVENTUS-ROMA ore 20.45 LAZIO-CROTONE ...

I Risultati di Serie A : la diretta gol LIVE : NAPOLI-SAMPDORIA 0-0 SASSUOLO-INTER 0-0 UDINESE-VERONA 0-0 SPAL-TORINO 0-0 GENOA-BENEVENTO 0-0 LAZIO-CROTONE 4-0 56' Lukaku (L), 78' Immobile (L), 86' Lulic (L), 89' Felipe Anderson (L) ...