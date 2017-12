Ricetta di cucina : "Cous Cous di filetto persico e mela rossa Cuneo" : ... come "Il Bugiardino di Fata Zucchina"- si rivolge per antonomasia al settore primario, come snodo centrale di una "nuova economia". C'è dunque l'Agricoltura con l'iniziale maiuscola al centro del ...

Ricetta di cucina : "Ravioli Cececao" : Un omaggio diretto a quell'oltre 70% di lavoro agricolo che - nel mondo - è realizzato da generazioni di donne rurali. Ma non solo: la "bacchetta magica" di Fata Zucchina " ovvero la sua divulgazione ...

Baccalà fritto in pastella : ecco una semplice Ricetta da cucinare per la vigilia di natale : Il Baccalà fritto in pastella è un tipico piatto molto apprezzato durante le feste natalizie, ed in particolare la tradizione lo richiede per la cena della vigilia di natale. Un secondo di pesce molto saporito e semplice da preparare, sempre presente nelle tavole degli italiani. Esistono due tipi di Baccalà: il Baccalà salato, che è il merluzzo salato, o il Baccalà secco che è merluzzo sia salato che essiccato. Il Baccalà non è da confondere ...