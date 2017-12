Ri Sol-ju | affascinante e misteriosa ' first lady' della Corea del Nord

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 24 dicembre 2017) Quando ha iniziato ad apparire in determinati eventi pubblici accanto a Kim Jong-un VIDEO è stata mobilitata addirittura l'intelligence sudna per capire chi fosse. Inizialmente era stata identificata con il nome di Hyon Song-wol, una cantante pop piuttosto nota in #delche sarebbe stata fidanzata dell'attuale leader VIDEO, quando ancora non era salito al potere. Il 25 luglio del 2012 i media di Statoni hanno chiarito il dubbio, annunciando che la donnaaccanto al leader supremo non era altri che la moglie, Ri Sol-ju. Mistero chiarito? Per nulla e come tutto ciò che riguarda il 'Paese eremita' le leggende metropolitane si sono sprecate. Una sola certezza: tutto ciò che riguarda la vita privata di Kim è strettamente riservato e davvero poche notizie sono trapelate all'estero in questi anni. Cantante o cheerleader? Incerto ...