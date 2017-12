Retroscena Milan | situazione drammatica | Bonucci “conta” più di Gattuso e Mirabelli | la

Retroscena Donnarumma : furioso per la clausola! Le vere pressioni dal Milan... : Secondo La Gazzetta dello Sport , c'è un'anticipazione sulla questione Donnarumma che continua in casa Milan. L'entourage del portiere si è infuriato con i rossoneri per il caso della clausola rescissoria non presente nel suo ...

Bonucci-Conte - Retroscena clamoroso : il motivo dei continui contatti e della mancata smentita del Milan! : “contatti fra grandi protagonisti: quando c’è stima e affetto, sono cose che fanno parte del mondo del calcio”. Così il Milan ha motivato i continui contatti tra Bonucci ed Antonio Conte. Strano, di solito si fa una semplice smentita di rito. In questo caso però, come si evince chiaramente dal comunicato del club rossonero, i contatti non sono stati affatto smentiti, anzi. I contatti ci sono eccome ed il motivo per il quale non ...

Bonucci-Conte - il (doppio) Retroscena è clamoroso : la telefonata è inquietante - scenario inaspettato per il Milan : Una doppia telefonata tra Bonucci e Conte porta alla luce uno scenario decisamente amaro per il Milan. E pensare che lo scorso ottobre… LaPresse/Spada Una doppia telefonata dagli scenari decisamente ...

Milan - Gattuso le prova tutte : Retroscena clamoroso - nello spogliatoio arriva… Perisic : Momento difficilissimo in casa Milan, la squadra rossonera è reduce dalla clamorosa debacle contro il Verona, la situazione è sempre più delicata e l’arrivo di Gattuso in panchina non ha portato gli effetti sperati. La squadra adesso è al lavoro per preparare la gara di campionato contro l’Atalanta, vietato un nuovo passo falso. Nel frattempo emerge un retroscena clamoroso e riportato da ‘TuttoSport’, l’allenatore ...

Balotelli a 360° : “Amo il Milan - mi è stato impedito di salutare….” - poi attacca Ventura e svela un Retroscena sul Napoli : Mario Balotelli è rinato al Nizza. ‘SuperMario’, dopo l’ottima passata stagione, si sta riconfermando con già 10 goal in 13 presenze. Intervistato in esclusiva da ‘Sky Sport’, l’attaccante ha toccato diversi argomenti a cominciare dal Milan: “Amo il Milan ma sono sincero: sta vivendo una situazione complicata. Non vorrei mai andare dal Milan e sentir la gente pensare che sono io la causa dei mali, non ...

Milan - Gattuso furioso : il clamoroso Retroscena dopo la sconfitta contro il Verona - lo sfogo con i calciatori : Clamorosa debacle da parte del Milan, la squadra rossonera è uscita con le ossa rotte dalla gara di campionato contro l’Hellas Verona, la stagione ormai è sempre più deludente. La decisione della società è stata quella del ritiro per 6 giorni e l’annullamento della cena di Natale. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ quello più arrabbiato per la situazione che si è venuta a creare è sicuramente ...

Calciomercato Milan/ News - Retroscena Milinkovic-Savic : Lotito rifiutà 60 milioni (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie sul club rossonero: Sergej Milinkovic-Savic è l'uomo del momento, in estate Fassone e Mirabelli avevano provato ad acquistarlo dalla Lazio(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 17:26:00 GMT)

DONNARUMMA RESCINDE IL CONTRATTO?/ Milan - il Retroscena sulle clausole : perché non sono state depositate? : DONNARUMMA: il portiere del Milan avrebbe inviato una lettera al club parlando di pressioni psicologiche al momento del rinnovo di contratto. Il retroscena sulle clausole(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 15:10:00 GMT)

Retroscena Milan : Fassone ammette 2 errori e Gattuso critica Montella - è caos Video : Non c'è pace in casa #Milan. I rossoneri sono alle prese con l'adattamento alla nuova gestione tecnica [Video] guidata da Gennaro #Gattuso dopo l'esonero inaspettato di Vincenzo Montella. La squadra continua a stentare in campo e sicuramente i demeriti non sono di Ringhio che finora ha avuto poco tempo per lavorare ma è evidente che la societa' si ponga delle domande. La stagione del Milan è quasi compromessa e solo il neo allenatore può salvare ...

Milan - Retroscena Sky : 'Montella invitò Gattuso agli allenamenti e lui...' : Secondo quanto rivelato da Sky Sport , i rapporti tra Vincenzo Montella e Gennaro Gattuso sono ottimi da tempo. I due si stimano, tanto che quando Vincenzo ha invitato in passato più volte Gattuso a vedere gli allenamenti della sua ...

Milan - Sky rivela : 'Retroscena Conte : con il sì di Antonio...' : Secondo Sky Sport , c'è un retroscena che porta Antonio Conte ad essere il preferito di Fassone e Mirabelli per il Milan del futuro. Il motivo è legato a mesi fa: oltre ai contatti recenti, a giugno scorso ...

Milan - Mirabelli svela un Retroscena sull’esonero di Montella poi ridimensiona l’obiettivo stagionale : Il Milan ha deciso per il ribaltone in panchina, via Vincenzo Montella dentro Gennaro Gattuso. Intervistato da Sky Sport ha spiegato il motivo della scelta Mirabelli: “come abbiamo detto spesso una squadra nuova, con tanti giocatori neoarrivati, è difficile metterla in sesto subito. Abbiamo avuto più problemi di quanto immaginavamo, oggi siamo arrivati a questa decisione e volevo ringraziare Vincenzo e tutto il suo staff, più che altro per ...

Milan - Retroscena clausola nel contratto di Gattuso : Secondo quanto svelato da Sky Sport , c'era una clausola nel contratto di Rino Gattuso con il Milan. Quando ha firmato, in estate, l'allenatore della Primavera rossonera ha avuto l'ok ad una clausola che gli consentisse di ...

Retroscena Milan : ecco chi ha annunciato l'esonero a Montella - i giocatori... : Secondo quanto riferito da Sky Sport , ieri sera Fassone e Mirabelli non si sono confrontati direttamente con Vincenzo Montella . Segnale forte di un possibile esonero. L'annuncio a Montella è arrivato da un collaboratore del club, ...