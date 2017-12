Catalogna - chiesto il carcere per la presidente del parlamento Forcadell - : carcere senza cauzione è la richiesta del Tribunale per la rappresentante dell'assemblea e per altri tre parlamentari. Devono rispondere all'accusa di sedizione per aver votato e proclamato l'...

Catalogna indipendente - Rajoy scioglie il parlamento di Barcellona e convoca le elezioni : Il Parlament della Catalogna ha dichiarato l’indipendenza della Repubblica catalana dalla Spagna. Ma mentre un boato dentro e fuori l’Assemblea di Barcellona accompagnava il voto definitivo sulla secessione, a Madrid, il Senato spagnolo dava il via libera a Mariano Rajoy per commissariare la Generalitat e azzerare l’autonomia della regione. Ogni tentativo di dialogo è fallito, la rottura è definitiva...

La Catalogna vota l’indipendenza - Rajoy scioglie il parlamento e convoca le elezioni anticipate : «l’indipendenza è sconvolgente, triste e dolorosa». Il presidente spagnolo Mariano Rajoy ha risposto con forza alla dichiarazione d’indipendenza del parlamento catalano. Il consiglio dei ministri ha sciolto il parlamento di Barcellona e ha destituito il presidente catalano Carles Puigdemont, il vicepresidente Oriol Junqueras, tutto il governo cata...

La Catalogna dichiara l'indipendenza |Rajoy : "Destituiti Puigdemont e sciolto il parlamento catalano - elezioni il 21/12" : Il presidente della Catalogna Carles Puigdemont e i membri del Govern sono stati destituiti dopo la dichiarazione di indipendenza. Lo ha annunciato Mariano Rajoy: "Ho sciolto il Parlamento catalano, il prossimo 21 dicembre si celebreranno le elezioni", ha aggiunto il premier spagnolo.

