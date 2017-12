: Ormai da quando il tuo posto a capo tavola è rimasto vuoto, papà...il Natale per noi è più lo stesso! Lassù avrai u… - VeroVeroVul : Ormai da quando il tuo posto a capo tavola è rimasto vuoto, papà...il Natale per noi è più lo stesso! Lassù avrai u… - AdrMontanaro : Quando papà Tolkien si firmava Babbo Natale - ferrauti78 : RT @MaxMangione: - Papà, preparo i biscotti per Babbo Natale per quando ci porta i regali? - Va bene amore. - Metto quelli integrali. - No… - AntoMargiotta : RT @lidiadiclemente: Volevo portare papà allo stadio e non ho potuto. Ora sfoglia il libro di D'Amico e racconta di quando andava a vedere… - vita_felicetto : RT @lidiadiclemente: Volevo portare papà allo stadio e non ho potuto. Ora sfoglia il libro di D'Amico e racconta di quando andava a vedere… -

(Di domenica 24 dicembre 2017) O gni dicembre ai figli di J.R.R.arrivava una busta dal Polo Nord. All’interno, una lettera e un disegno colorato. Erano le lettere scritte da, con racconti del Polo Nord: le Renne che si sono liberate sparpagliando i regali; l’Orso Bianco arrampicato sul palo del Polo Nord è caduto nella sala da pranzo di; la Luna rotta in quattro pezzi e l’Uomo che ci abitava piombato nel retro del giardino; le guerre con le orde di Goblin che vivono nei sotterranei della casa. Dalla prima lettera scritta al figlio nel 1920 all’ultima, del 1943, per la figlia. Queste missive sono state raccolte fin dal 1976 in un volume, di cui oggi è uscita l’edizione finale e completa (J.R.R., Lettere da, Bompiani, pagg. 192, euro 13, cura e traduzione di Marco Respinti). Vergate in una calligrafia filiforme, ...