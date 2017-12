Qualche idea per il Natale davanti alla Tv Tranquilli | Una poltrona per due

Una Milano più lenta? Qualche idea per realizzarla davvero : La dichiarazione per una “Milano lenta” del sindaco Giuseppe Sala di ritorno da Parigi, metropoli che da anni opera (prima con Delanoé, ora con Hidalgo) per migliorare la vita dei cittadini anche con l’uso efficace di mezzi pubblici e privati (con la bicicletta come perno), è da accogliere con grande attenzione, non certo per dovere di bandiera. Infatti, rappresenta una delle strade percorribili assieme alla realizzazione delle opere ...