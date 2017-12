Programmi tv 24 | 25 e 26 dicembre 2017 | il palinsesto natalizio delle feste

Programmi TV di stasera - martedì 12 dicembre 2017. Cristina D’Avena vittima di uno scherzo de Le Iene : Cristina D'Avena Rai1, ore 21.25: La Strada di Casa - Quinta Puntata - 1^Tv Fiction di Riccardo Donna del 2017, con Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere, Sergio Rubini, Thomas Trabacchi. Prodotta in Italia. Trama: Una zona paludosa. E qui che Fausto ricorda di aver gettato il cadavere di Paolo. E Baldoni e i sommozzatori della Polizia sono già sul posto per ritrovarlo. Per questo intende costituirsi. Ma niente andrà come previsto. A ...

Programmi TV di stasera - sabato 2 dicembre 2017. Su Rai1 il film Amore - cucina e curry : Manish Dayal in Amore, cucina e curry Rai1, ore 21.30: Amore, cucina e curry film di Lasse Hatlstròm del 2014, con Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal, Charlotte Lebon. Prodotto in Usa. Durata: 124 minuti. Trama: Dopo la tragica scomparsa della madre nel corso di un incendio provocato da rivalità politiche, il giovane Hassan si trasferisce dall’India all’Europa con la famiglia. Dopo un periodo di tempo trascorso a Londra la meta definitiva ...

Telethon dal 16 al 23 dicembre in Rai : in prima serata Antonella Clerici (ospite Fabrizio Frizzi) e Amadeus - ecco Programmi e conduttori : "La nostra società è molto simile a una volta di pietre destinata a cadere se le pietre stesse non si sorreggessero a vicenda": usa queste parole di Seneca la presidente Rai, Monica Maggioni, per lanciare la 28esima edizione della maratona televisiva Telethon in onda sulle reti Rai dal 16 al 23 dicembre."Un grande esempio di lavoro di squadra e di servizio pubblico che ha consentito di portare la ricerca nelle case degli italiani - diceil ...

Programmi TV di stasera - sabato 16 dicembre 2017. Su Italia1 in 1^Tv Un amico molto speciale : Tahar Rahim e Victor Cabal in Un amico molto speciale Rai1, ore 20.35: Il Mondo a Colori: una serata per Telethon In diretta dall’Auditorium Rai, che anche quest’anno ospita lo studio di Telethon, la maratona televisiva inizia con Il Mondo a Colori: una serata per Telethon, una serata di spettacolo e performance artistiche condotta da Antonella Clerici. Tra i numerosi ospiti della serata l’attore Luca Zingaretti, quest’anno volto dello spot ...

Programmi TV di stasera - martedì 5 dicembre 2017. Su Rai2 il film Non-Stop : Michelle Dockery in Non-Stop Rai1, ore 21.25: La Strada di Casa - Quarta Puntata - 1^Tv Fiction di Riccardo Donna del 2017, con Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere, Sergio Rubini, Thomas Trabacchi. Prodotta in Italia. Trama: Fausto scopre di essere stato un truffatore, ma non un assassino. Così, seguendo il suggerimento di Elia, cerca di archiviare il passato e ricominciare insieme alla moglie Gloria. Intanto, l’agronomo e Lorenzo decidono ...

Stasera in TV Oggi Venerdì 8 Dicembre : Film e Programmi : Le gare di accelerazione, sono veri spettacoli da strada, raduni tribali e campi di battaglia, resi ancor più emozionanti dall'adrenalina... Vai trama del Film Fast and Furious Tutti insieme ...

Programmi TV di stasera - lunedì 4 dicembre 2017. Su Italia1 «Io Sono Leggenda». Vuoi guardarlo quando vuoi senza limiti d’orario? Guardalo su Infinity : Will Smith in Io Sono Leggenda Rai1, ore 21.25: Scomparsa - Terza Puntata - 1^Tv Fiction di Fabrizio Costa del 2017, con Vanessa Incontrada, Giuseppe Zeno. Prodotta in Italia. Trama: Nora senza pace per la scomparsa di Camilla, va a Roma per incontrare Enrico, il padre naturale della ragazza, che peraltro ignora di avere una figlia. Dopo sedici anni di silenzio, gli dice la verità, e lo informa della scomparsa della ragazza. Una tragica ...

Programmi TV di stasera - giovedì 14 dicembre 2017. Su NOW TV la finale di X Factor : X Factor 2017 NOW TV, ore 21.15: X Factor Ultimo appuntamento per l’undicesima stagione di X Factor. In diretta dal Mediolanum Forum di Assago, e al cospetto dei giudici e di Alessandro Cattelan, Lorenzo Licitra, i Maneskin, Enrico Nigiotti e Samuel Storm si contenderanno la vittoria in un super show che vedrà tra gli ospiti Ed Sheeran e Tiziano Ferro. La finale di X Factor 11 è in diretta su NOW TV dalle 21.15 e disponibile quando vuoi ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 20 dicembre 2017. Su Rai2 ultimo appuntamento con Indietro Tutta 30 e l’ode : Indietro Tutta 30 e l'ode NOW TV: Gomorra – La Serie - Stagione 3 Continua la terza stagione di Gomorra. Episodi 9-10: Genny, isolato a Secondigliano e ormai privo di tutto ciò che il suocero Abitabile gli ha portato via, cerca in tutti i modi di tornare sulla breccia dell’onda e far rifiorire il clan Savastano, ma non è facile: i capi storici delle bande di Napoli centro sono ormai tutti contro di lui. Oltretutto il flusso di ...

Stasera in tv - Programmi tv oggi – Martedì 19 dicembre 2017 : Cosa verrà trasmesso Stasera in tv. oggi, 19 dicembre 2017, c’è la fiction ‘Scomparsa’ (su Rai Uno), la commedia ‘Quasi Amici’ (su Canale Cinque) o… su quale canale vi sintonizzerete? Eccovi subito pronta la carrellata completa di programmi e film tv, ma prima! Ecco a voi – in breve – cosa ci offrirà Stasera il digitale terrestre. programmi tv Stasera 19 dicembre 21:25 Rai 1 Scomparsa Serie ...

