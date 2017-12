Profughi | Minniti | nel 2018 un corridoio umanitario per 10mila migranti

Migranti - l'annuncio di Minniti : "Nel 2018 10mila Profughi in Italia attraverso corridoi umanitari" : Il Ministro dell'Interno in un un'intervista a Repubblica parla di voli umanitari e di diritti. "Siamo arrivati troppo tardi a porre" lo Ius soli come centrale in questa legislatura. Ma è una riforma necessaria, che deve restare all’ordine del giorno del Paese", dice Minniti

