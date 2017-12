: Preso "'o fantasma" della zona flegrea - NotizieIN : Preso "'o fantasma" della zona flegrea - thexeon : Caserta, preso Carlo «O Fantasma»: terrorizzava il territorio con stese e rapine - maxnannoni : RT @allnews24eu: Camorra, il blitz di Natale: preso il boss ‘fantasma’ e i suoi fedelissimi. IL VIDEO - -

Arrestato a Pescopagano (Caserta) Carlo Avallone, detto "'o", accusato di tentato omicidio per il controllo di droga ed estorsioni nell'area. Spari e minacce a commercianti, gambizzati due spacciatori, numerosi eventi criminosi tra Monteruscello e Licola (Napoli). Per 4 mesi, il 30enne ha seminato il terrore: voleva diventare il boss di un nuovo clan dopo lo smantellamento dei camorristi LongobardiBeneduce. Nel blitz prese altre sei persone per favoreggiamento. L'operazione è stata condotta dai carabinieri.(Di domenica 24 dicembre 2017)