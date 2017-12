Premier League | 19a giornata | il Manchester City vola a +13

In campo fino all’Epifania : tutto lo spettacolo di Coppa Italia - Serie A e Premier League : Le vacanze natalizie non risparmiano lo spettacolo del calcio, in arrivo grande spettacolo fino all’Epifania. Si inizia da martedì con la Coppa Italia e la Premier, in campo Lazio-Fiorentina ed anche Chelsea e Manchester United. Mercoledì il derby Inter-Milan ed il match in trasferta del Manchester City mentre giovedì sarà il turno dell’Arsenal. Venerdì è ancora tempo di Serie A, così come sabato, senza dimenticare altre interessanti ...

Probabili Formazioni Tottenham- Southampton - Premier League 26-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Tottenham-Southampton, 20^Giornata di Premier League 2017/2018, Ore 13.30: Tre cambi per gli Spurs, il Southampton cambia a centrocampo. Il Boxing Day si apre con la sfida tra Tottenham e Southampton a Wembley. Gli Spurs vengono da un ottimo periodo di forma, e si avvicinano al match dopo Natale con il morale a mille grazie all’agevole vittoria sul Burnley per 3-0 con la tripletta di Kane. Periodo no invece ...

Premier League - Boxing Day 2017 : si gioca a Santo Stefano! Il calendario e tutti gli orari delle partite. Come vederle in tv e Diretta Streaming : La Premier League non si ferma neanche a Natale ed ecco il tradizionale appuntamento del Boxing Day 2017, valevole per la 20esima giornata del campionato britannico. Nel giorno di Santo Stefano sarà il Tottenham a dare il via alla danze affrontando a Wembley il Southampton nel “Lunch match” in una sfida che si preannuncia affascinante equilibrata tra due compagini che sanno interpretare il calcio offensivo. Poi alle 16.00 vedremo ...

Video Gol Leicester City-Manchester United 2-2 : Highlights e Tabellino Premier League - 19^ Giornata 23-12-2017 : Risultato Finale Leicester City-Manchester United 2-2, Cronaca e Highlights, Vardy (L), Mata (MU) 2, Maguire (MU), Premier League 19^ Giornata, 23 Dicembre 2017. In svantaggio e in dieci, per l’ingenua espulsione di Amartey, il Leicester trova il pareggio a tempo scaduto con Maguire. Ecco una grande prova di cuore da parte della squadra di Claude Puel, capace di fermare il Manchester United, troppo spavaldo e sicuro di sé e che ...

Calciomercato Premier League - Affari e Trattative 23-12-2017 : Trattative sempre molto vive in Premier League: van Dijk è ad un passo dal City. Lo United lavora per un innesto in difesa e il Newcastle farà un tentativo per Slimani. MAN CITY- Il difensore olandese Virgil van Dijk (26) sembrerebbe ad un passo dal City, con cui ci sono già stati parecchi contatti nelle ultime settimane. Anche l’attaccante cileno dell’Arsenal, Alexis Sanchez (29), avrebbe un accordo di massima con Guardiola ...

Premier League : il Chelsea frena - il Manchester City ovviamente no : Premier League, continua il dominio del Manchester City che anche oggi nella giornata pre-Natale vince e convince. Quattro le reti rifilate al Bournemouth, con una gara praticamente dominata dalla squadra di Guardiola che sta dimostrando giornata dopo giornata di voler stravincere la Premier. +14 sulla seconda, in attesa che scenda in campo in serata lo United contro il Leicester. Al terzo posto in classifica c’è ancora il Chelsea, ...

Premier League - pari senza reti in Everton-Chelsea : Il Chelsea non va oltre lo 0-0 nella trasferta del Goodison Park contro l'Everton nel match valido per la 19esima giornata della Premier League. Con il pareggio, il terzo in stagione, i 'blues' ...

Video Gol Everton-Chelsea 0-0 : Highlights e Tabellino - Premier League 23-12-2017 : Risultato Finale Everton-Chelsea 0-0, Cronaca e Video Gol, Premier League 23 Dicembre 2017. L’anticipo del sabato della 19^Giornata di Premier League si chiude con lo 0-0 tra Everton e Chelsea. Il pari non è di certo il risultato esatto, in quanto il Chelsea ha dominato in lungo e in largo, ma non ha trovato la via della rete. L’Everton conquista un buon punto anche grazie la giornata di grazia di Pickford che riesce a parare ...

Premier League - Probabili Formazioni 23-12-2017 : Tutte le Probabili Formazioni di Premier League della 19^ giornata. Dopo il pirotecnico 3-3 tra Arsenal e Liverpool nell’anticipo della 19esima giornata di Premier League, oggi scendono in campo tutte le altre Formazioni prima del Boxing Day. In questo post vi diamo dei consigli, suggerimenti, previsioni e dritte sulle Probabili Formazioni per piazzare scommesse ponderate e vincenti sulle partite del torneo più prestigioso al mondo. ...

Video/ Arsenal Liverpool (3-3) : highlights e gol della partita (Premier League) : Video Arsenal Liverpool (3-3): highlights e gol della partita di Premier League. Spettacolo ed emozioni all'Emirates Stadium per una partita pirotecnica(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 09:32:00 GMT)

Atalanta - Cristante : 'Milan grazie lo stesso - sogno la Premier League' : Il centrocampista dell'Atalanta, Bryan Cristante ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Al Milan l'esordio in Champions a 16 anni, ma volevano gente pronta. Atalanta nel destino, ha fatto di me un progetto. Anche il Borussia Dortmund ci tirerà fuori il meglio. S ono un falso ...

Probabili Formazioni Leicester City-Manchester United - Premier League 23-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Leicester City-Manchester United, 19^ giornata di Premier League 2017/2018, ore 20.45: c’è Pogba nei Red Devils dopo tre turni di squalifica. Al King Power Stadium il Leicester di Claude Puel ospiterà il Manchester United nel posticipo della 19esima giornata di Premier League. Incontro delicato che arriva alla fine di una settimana impegnativa per entrambe le Formazioni: le Foxes sono reduci da due ...

Premier League - Arsenal-Liverpool 3-3 : gol ed emozioni all'Emirates Stadium : LONDRA - E' finita in parità 3-3 la sfida tra Arsenal e Liverpool che ha aperto la 19esima giornata della Premier League . I Gunners attraversavano un momento di scarsa verve (solo una vittoria nelle ...

Premier League - Arsenal e Liverpool regalano goal e spettacolo : pirotecnico 3-3 all’Emirates [GALLERY] : 1/12 LaPresse/PA ...