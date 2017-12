: Poveri, chi di noi gli darebbe un lavoro? - TutteLeNotizie : Poveri, chi di noi gli darebbe un lavoro? - LorenzoPallara : RT @CremaschiG: BUONE FESTE a chi resiste SOLIDARIETÀ ai poveri e agli sfruttati - OttobreInfo : RT @CremaschiG: BUONE FESTE a chi resiste SOLIDARIETÀ ai poveri e agli sfruttati - Odyxeus59 : RT @CremaschiG: BUONE FESTE a chi resiste SOLIDARIETÀ ai poveri e agli sfruttati - GQuestioni : RT @CremaschiG: BUONE FESTE a chi resiste SOLIDARIETÀ ai poveri e agli sfruttati -

(Di domenica 24 dicembre 2017) Per povero si intende, nella maggior parte delle interpretazioni, chi è privo di qualcosa. La povertà è un problema che sempre più affligge il nostro mondo, oggi ancor di più perché viviamo in un’era “consumistica” per tale motivo, potremmo cambiare il paradigma dell’interpretazione, sostenendo che, povero è anche colui che non produce e che, quindi agli occhi della società, non è degno di fiducia. Chi di noi affitterebbe una casa ad un barbone o gliun? Più semplice è per noi aderire alle parate e cortei sulla fame nel mondo, essere a favore dei diritti dei più disagiati, partecipare alle celebrazioni para liturgiche, fare opere caritatevoli che alleggeriscano la coscienza. Ma il nostro compito insieme alle istituzioni, è ridare fiducia a queste persone, creando delle condizioni che gli restituiscano dignità. Il fenomeno della povertà e del povero nasce con l’uomo. Lo ...