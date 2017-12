Pista d' atletica | Mesturini | Abbiamo fatto | ora tocca alla politica

Atletica - la nuova Pista di Barletta intitolata a Pietro Mennea! Martedì la cerimonia con Malagò - giunta del Coni a Bari : La prossima giunta del Coni si svolgerà Martedì 28 novembre a Bari . Per la prima volta il massimo organo dello sport italiano si riunirà nel capoluogo pugliese. Nel pomeriggio poi sarà ricordato il grandissimo Pietro Mennea: alla Freccia del Sud verrà infatti intitolata la nuova pista di Atletica leggera dello Stadio Cosimo Putilli proprio nella sua Barletta . Il giusto riconoscimento per uno dei più forti sportivi della nostra storia, un mito ...

Atletica : inaugurata a Barletta la Pista “Pietro Mennea”. Presente anche Giovanni Malagò : E’ stata inaugurata oggi, nello Stadio “Cosimo Puttilli” di Barletta, la nuova pista di Atletica che è stata dedicata a Pietro Mennea, proprio nella sua città nativa. Davvero tantissimi rappresentanti dello sport italiano erano presenti in Puglia per l’evento, a partire dal Ministro per lo Sport Luca Lotti, passando per il presidente del CONI Giovanni Malagò. Proprio il Presidente ha scoperto la stele dedicata ...