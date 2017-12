Persi i mondiali Anche la Rai ha la sua Corea

: Clima teso in casa Rai, persi i Mondiali i giornalisti sono pronti allo sciopero (SuperNews) - infoitsport : Clima teso in casa Rai, persi i Mondiali i giornalisti sono pronti allo sciopero (SuperNews) - zazoomblog : #Clima teso in casa Rai persi i Mondiali i giornalisti sono pronti allo sciopero #Clima #teso #in #casa #Rai, ... - ticchiolina : Vi siete dimenticati che ai #Mondiali del 2018 l’Italia non c’è? Sicuri che la RAI li abbia “persi”? - PaoloNibali : RT @clamark80: Certo che la Rai negli ultimi 20 anni tra Motociclismo, F1, Olimpiadi e adesso Mondiali di Calcio ne ha persi tanti diritti,… -

(Di domenica 24 dicembre 2017) A poco più di 50 anni dall'eliminazione dell'Italia di Fabbri, è arrivataper la Rai una nuovadel Nord perché, a Russia 2018, ha perso per la prima volta l'esclusiva deidi calcio. A segnare il gol vincente, il nuovo Pak Doo-Ik della situazione, è stata Mediaset con un'offerta di 78 milioni,se il costo reale sarà tra 40 e 45 milioni. Giustamente orgoglioso Pier Silvio Berlusconi: «Abbiamo fatto un servizio per il pubblico che ha superato il servizio pubblico». In effetti, il cavallo di viale Mazzini è stato messo davvero in ginocchio e il cda Rai, di cui faccio parte, ha dovuto prendere atto che un rilancio su Mediaset si sarebbe tradotto in un «rosso», a fine anno, di 60 milioni: troppi con i tempi che corrono. E, quindi, tanto di cappello al Biscione che ha rifilato un clamoroso uno-due al colosso ...