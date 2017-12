Perché l' Austria si oppone alle quote migranti | ' Così pronti a dividere l' Europa'

Austria - Perché i Verdi hanno perso le elezioni : Delle elezioni in Austria si parla per lo più della vittoria di Sebastian Kurz e dell’estrema destra. Ma c’è un altro elemento che vale la pena discutere. perché i Verdi Austria ci hanno perso le elezioni ? perché un partito che nel 2016 è riuscito, dando prova di una forte coesione, a sostenere due campagne presidenziali molto dure e dispendiose che hanno portato all’elezione alla presidenza del paese di Alexander Van Der Bellen, verde che ...

Chi sono i due vincitori delle elezioni in Austria e Perché il nome di Strache crea imbarazzo : ... per conquistare consensi e approdare alla guida del governo Austriaco, diventando - con tutta probabilità riceverà l'incarico di formare il governo - il premier più giovane del mondo. (Afp) ...