Parola fine sullo ius soli : la destra esulta - la sinistra litiga : Finanziaria blindata, ius soli affossato: in poche ore, ieri, il Senato ha esaurito i residui compiti della legislatura.Che sul provvedimento per la nuova cittadinanza sarebbe andata a finire così, lo sapevano tutti. E tutti, trasversalmente e con diverse gradazioni, hanno contribuito. All'ora di pranzo, dopo la discussione di una pregiudiziale di costituzionalità della Lega, viene chiesta la verifica del numero legale necessario per ...

"Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung" - La Parola impossibile che infiamma il confine : 'Dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico'. Che in tedesco suona (o stona?) Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung. È sulla base di questo documento (dal nome quasi impronunciabile per molti ...

Audi scrive la Parola fine alla cessione della Ducati : Ducati resta nelle mani sicure di Audi Group. Nessuna cessione, dunque, della prestigiosa Casa motociclistica di Borgo Panigale, per la quale negli ultimi mesi avevano mostrato interesse l'ex proprietario Andrea Bonomi (fu lui, nel 2012, a cedere la società ai tedeschi per 860 milioni) con la sua Investindustrial, la Edizione Holding della famiglia Benetton, le indiane Hero Motor, Bajaj Auto (che controlla il 48% di Ktm) ed Eicher Motors ...

Torino mette la Parola fine alla crisi : Milano ko nel posticipo : Torino, 10 dicembre 2017 - La Fiat Torino mette la parola fine alla striscia di due sconfitte consecutive obbligando al terzo ko stagionale l'EA7 Milano nel posticipo della decima giornata. 71-59 il ...

La Parola mafia travolge la fine della campagna siciliana : La notizia è un fulmine inaspettato: "È la solita operazione politica di una parte della magistratura. È assurdo. Vogliono aiutare Cinque Stelle a vincere in Sicilia". Silvio Berlusconi è pietrificato. Più che per l'entità e la credibilità dell'inchiesta, per quel che rappresenta. Politicamente. I tempi, a quattro giorni dal voto in Sicilia, assai meno scontato rispetto a qualche giorno fa, con la ...