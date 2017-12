: Papa:preghiamo per vittime di Mindanao - NotizieIN : Papa:preghiamo per vittime di Mindanao - abatepietro : 6 Dio,amore infinito"dice Bossuet. Amen!Alleluia! Maranathà! Fratelli e sorelle,preghiamo per Papa Francesco:le pre… - avv_procopio : @CiaoKarol Gesù ti preghiamo per il nostro Papa Francesco, proteggilo e sostienilo nella FEDE! Grazie per questo DONO - abatepietro : L'Amore spezza e vince lo tsunami di male che ammorba il mondo del 21°secolo. Preghiamo per Papa Francesco,oggi è U… -

"Invochiamo il dono della pace per tutto il mondo e per le popolazioni che soffrono conflitti in atto. Mi appello affinchè tutte le persone sequestrate vengano rilasciate e possano tornare alle loro case". Così ilnell'Angelus della vigilia di Natale. "Prego anche per l'isola di, nelle Filippine, colpite da una tempesta che ha fatto molte: Dio accolga le loro anime", prosegue il Pontefice. "per loro".(Di domenica 24 dicembre 2017)