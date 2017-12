Papa | serve nuova immaginazione sociale per accogliere migranti

Papa : "Serve più dialogo tra Chiesa e mondo scientifico - ma la scienza rispetti i limiti" : "La tragica divisione tra la cultura umanistica-teologica e quella scientifica conduce a un reciproco impoverimento"

Papa Francesco : “Accesso per tutti alle cure essenziali - nella sanità serve anche compassione” : Accesso per tutti alle cure essenziali. Il diritto alla tutela della salute è una questione di giustizia, deve essere garantito “con un’equa distribuzione” di strutture e di risorse finanziarie, secondo i principi di “solidarietà e di sussidiarietà”. Lo ammonisce il Papa nella lettera inviata al cardinale Peter Turkson, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, che oggi in Vaticano ...

Papa Francesco : "Serve più dialogo tra Chiesa e mondo scientifico - ma la scienza rispetti i limiti" : Occorre "superare la tragica divisione tra le 'due culture', quellaumanisticoletteraria-teologica e quella scientifica, che conducea un reciproco impoverimento", questo il messaggio del Pontefice, "ma la scienza sa di avere dei limiti darispettare per il bene dell'umanità stessa"

Testamento biologico - i senatori a vita dopo le parole del Papa : "Serve subito una legge" : ... capace e competente, la persona che giudica l'effettiva proporzionalità delle cure, crediamo possano rappresentare un'ulteriore occasione per il Parlamento, di inserire nell'agenda politica del ...

Biotestamento - senatori a vita : "Dopo parole Papa serve una legge" : "Le parole del Papa sull'accanimento terapeutico crediamo possano rappresentare un'occasione per il Parlamento di inserire nell'agenda politica la necessità di dare certezza normativa in questa legislatura alle scelte di fine vita". Lo scrivono i senatori a vita Elena Cattaneo, Mario Monti, Carlo Rubbia e Renzo Piano sottolineando ...

Papa Francesco/ Nella vita cristiana la fede da sola non basta : serve l'amore per l'altro : Papa Francesco all'Angelus: 'la fede da sola non basta, serve l'amore per il prossimo per una vita pienamente cristiana'. Essere pronti e vigilanti.

Papa Francesco/ Nella vita cristiana la fede da sola non basta : serve l’amore per l’altro : Papa Francesco all'Angelus: "la fede da sola non basta, serve l'amore per il prossimo per una vita pienamente cristiana". Essere pronti e vigilanti per il Regno dei Cieli(Pubblicato il Sun, 12 Nov 2017 18:59:00 GMT)

Clima - il Papa : "Degrado provocato dall'uomo - serve una presa di coscienza mondiale" : Quando ci interroghiamo circa il mondo che vogliamo lasciare ci riferiamo soprattutto al suo orientamento generale, al suo senso, ai suoi valori'.

Papa : non serve fare 'la faccia da immaginetta' come gli ipocriti - : "Quando preghi, vai a farlo di nascosto - ha spiegato - quando digiuni, truccati un po', perché nessuno veda nella faccia la debolezza"