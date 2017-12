: @Pontifex_it Buon Santo Natale Papà Francesco ,che Gesu’Bambino entri in tutti i nostri cuori ?? - Mariuzza5 : @Pontifex_it Buon Santo Natale Papà Francesco ,che Gesu’Bambino entri in tutti i nostri cuori ?? - OrnellaFelici : Papa Francesco nella notte di Natale: il Tuo pianto Bambino Gesù, risvegli la nostra tenerezza: Non abbiate paura,… - ItaliaPodcast : Ultine News La messa di Natale del Papa: «I passi di Maria e Giuseppe gli stessi dei migranti» Live tv - »Il Ponte… - anna322328192 : C'e' che entro il 3 gennaio devo pagare l'affitto e non ho un euro.Chi me li da'? Babbo Natale, Papa Francesco, Mat… - an12frnc : RT @CiaoKarol: "Papa Francesco nella notte di Natale: il Tuo pianto Bambino Gesù, risvegli la nostra tenerezza" - -

L'appello a dare "spazio a una nuova immaginazione sociale" quello rivolto dalal mondo nell'omelia durante la Santa Messa della notte di Natale. "Nei passi di Giuseppe e Maria vediamo le orme di intere famiglie oggi costrette a partire", per "sopravvivere agli Erode di turno che per imporre il loro potere e accrescere le loro ricchezze non hanno alcun problema a versare sangue innocente", è la forte denuncia di Francesco. Poi l'invito ad abbracciare il Signore "colui che viene a dare anoi".(Di domenica 24 dicembre 2017)