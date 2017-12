Papa Francesco celebra Messa di Natale : 21.31 E' iniziata nella Basilica di San Pietro a Roma la Santa Messa della notte di Natale, presieduta da Papa Francesco. Il Pontefice, dopo aver percorso la navata centrale in processione, si è soffermato davanti alla statua del Bambino Gesù. A Francesco l'omaggio floreale di 12 bambini provenienti da tutto il mondo. Fuori, la folla di fedeli in coda per i controlli, prima di entrare nella Basilica. La celebrazione è trasMessa in mondovisione ...

L'appello di Natale di Papa Francesco : liberare le persone sequestrate : Roma, 24 dic. (askanews) All'Angelus di stamattina Papa Francesco ha lanciato un appello in occasione del Santo Natale: 'Invochiamo il dono della pace per tutto il mondo, specialmente per le ...

Vaticano Papa Francesco e il domino dei cardinali : dicasteri - ecco tutti i nuovi incarichi : Giorni di nomine e poltrone in Vaticano, distribuite da Papa Francesco . Insomma, non soltanto la politica si occupa della distribuzione del potere, ma anche la Santa Sede . E nell'infornata di nomine di cui dà conto La Stampa , il tema centrale è lo 'sviluppo umano integrale'. E così il Papa ...

Tifone devasta le Filippine - Papa Francesco : Dio accolga i morti e conforti chi soffre per la calamità : “Desidero assicurare la mia preghiera alla popolazione dell’isola di Mindanao, nelle Filippine, colpita da una tempesta che ha causato numerose vittime e distruzioni. Dio misericordioso accolga le anime dei defunti e conforti quanti soffrono per questa calamità“: lo ha dichiarato Papa Francesco dopo l’Angelus in ricordo delle vittime della tempesta che ha provocato centinaia di morti nel sud delle Filippine. L'articolo ...

Vaticano - Papa Francesco accerchiato. Il chierico : 'Siamo sfibrati - lo stanno mollando tutti' : Il vescovo 'venuto quasi dalla fine del mondo' è a capo della Chiesa da quasi 5 anni , ma la sua opera riformatrice si è impantanata: troppe fronde contro di lui, troppi passi in avanti e troppo ...

Papa Francesco sferza la Curia : in Vaticano traditori e complotti : Anche per questo 'è stata creata la Terza Sezione della Segreteria di Stato', che si occuperà dei nunzi apostolici, ossia gli ambasciatori della Santa Sede nel mondo. Dopo cardinali e prelati, il ...

Papa/ Gli auguri di Francesco - ultimo avvertimento a complottisti e traditori : Ieri PAPA Francesco in occasione degli auguri natalizi ha fatto un altro memorabile discorso alla Curia, stigmatizzando il "cancro" dei complotti e delle piccole cerchie. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 06:03:00 GMT)PRETI PEDOFILI/ Se la fede non (ri)diventa carne, non c'è "riforma" del clero che tenga, di F. PichettoPAPA/ Dallo psicoanalista, così Bergoglio boccia i papi di Moretti e Sorrentino, di L. Campagner

Papa Francesco contro i burocrati vaticani che hanno tradito la fiducia : Auguri natalizi, ma anche una severa "strigliata" per l'eccessivo tasso di litigiosità tra i vari uffici della Curia pontificia e per condannare la "mania" di quelli che, licenziati per aver "tradito ...

Papa FRANCESCO/ Video : in Curia traditori e approfittatori - la comunione contro il cancro dei complotti : PAPA FRANCESCO, Video: il forte discorso alla Curia per gli auguri di Natale. "Ci sono traditori e approfittatori, la comunione contro le logiche di potere e il cancro dei complotti".(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 13:46:00 GMT)

Papa Francesco attacca i traditori : Sono un cancro che si infiltra : Papa Francesco ha presieduto la tradizionale Udienza alla Curia Romana per gli auguri natalizi in Vaticano. "Parlando della riforma mi viene in mente l’espressione simpatica e significativa di Mons. Frédéric-François-Xavier De Mérode: "Fare le riforme a Roma è come pulire la Sfinge d’Egitto con uno spazzolino da denti", ha sottolineato il Papa, che ha "approfittato" ...