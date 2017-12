Ospedale Sanremo | rubati i regali di Natale dei bimbi ricoverati

LADRI DEI REGALI DI NATALE IN PEDIATRIA/ Ospedale Sanremo - giochi rubati ai pazienti bambini malati : LADRI dei REGALI di NATALE in PEDIATRIA all'Ospedale di Sanremo: giochi e pacchetti rubati in corsia ai piccoli bambini e pazienti malati. La città "corre" ai ripari e risponde al meglio(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 16:26:00 GMT)

A Natale non tutti sono buoni : rubati i regali dei piccoli malati di un Ospedale di Sanremo : I cittadini - appena appresa la notizia - si sono mobilitati ed hanno portato doni per l'area giochi del reparto di Pediatria

