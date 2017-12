Manovra - ok del Senato - ora è legge. Gentiloni : 'spinta alla crescita' : Il provvedimento, partito dai 20 miliardi previsti dal governo, è lievitato in Parlamento ad oltre 26. Buona parte delle risorse vanno a neutralizzare l'aumento dell'Iva. Tra le misure fondi per il ...

Manovra - arriva il via libera dal Senato Gentiloni : «Spinta alla crescita» Le novità : Via libera definitivo del Senato alla Manovra da 20,4 miliardi di euro. Dalla casa alle pensioni, dall’Ape social al bonus bebè, dalla webtax alle misure sull’Iva: ecco le principali misure

Manovra - via libera del Senato con 140 sì : è legge. Gentiloni : "Spinta alla crescita" : L'Aula di Palazzo Madama ha approvato in terza lettura, senza modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera, la legge di bilancio 2018

La Manovra è legge - via libera del Senato. Gentiloni : "Spinta alla crescita" : E' arrivato il sì definitivo del Senato in terza lettura alla Manovra per il 2018. Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale il ddl bilancio sarà legge dello Stato. I voti favorevoli sono stati 140, i contrari 94...

Manovra - arriva l'ok del Senato alla fiducia con 140 voti. Ecco tutte le misure su famiglia - fisco e pensioni : arriva l'ok. È passata in Senato la fiducia che il governo aveva posto sulla Manovra. I voti favorevoli sono stati 140, i contrari 97. Nessun astenuto. LEGGI ANCHE...

Dalla lotta alla povertà ai bonus bebè e casa - dalla Web tax alle novità su fisco e sport : le novità dopo il sì alla manovra : Favorirà una crescita inclusiva", aveva commentato via twitter il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. I punti e le novità fondamentali La lotta alla povertà, l'occupazione per i giovani, l'...

Ok alla Manovra - è legge : le misure dalla lotta alla povertà ai giovani : Via libera definitivo del Senato alla legge di bilancio con 140 voti favorevoli e 94 contrari. Con l'ok finale di Palazzo Madama, dopo il precedente voto di fiducia, il provvedimento è...

La Manovra è legge - c’è il sì del Senato. Gentiloni : “Spinta alla crescita - Italia merita fiducia” : Il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo sulla Manovra per il 2018 con 140 voti favorevoli e 97 contrari. Con l’ok finale di Palazzo Madama, dopo il precedente voto di fiducia, il provvedimento è legge. «Il #Senato ha varato la legge di bilancio. Con risorse limitate, una spinta alla crescita. Il contratto degli statali firmato stanotte era att...

Ok del Senato alla Manovra Gentiloni : "Spinta alla crescita" Bonus casa e superticket : le novità : Via libera definitivo del Senato alla legge di bilancio con 140 voti favorevoli e 94 contrari. Con l'ok finale di Palazzo Madama, dopo il precedente voto di fiducia, il provvedimento è legge Segui su affaritaliani.it

Manovra - via libera del Senato con 140 sì : è legge. Gentiloni : "Spinta alla crescita" : ... e ordini del giorno (che potranno invece essere accolti dal governo, rappresentato da Enrico Morando, viceministro del dicastero dell'Economia) ad un testo blindato. A questo punto si tratta di ...

Manovra - ok definitivo del Senato alla legge di bilancio. Gentiloni : “Una spinta per la crescita - l’Italia merita fiducia” : Via libera definitivo del Senato alla legge di bilancio con 140 voti favorevoli e 94 contrari. Con l’ok finale di Palazzo Madama, dopo il precedente voto di fiducia, il provvedimento è legge. Nel voto di fiducia i sì erano stati 140, 97 i no. Gli assi portanti della Manovra, secondo il governo, sono la lotta alla povertà, l’occupazione per i giovani, l’accordo sulle pensioni, il rinnovo del contratto per gli statali con l’accordo raggiunto ...

Manovra - arriva il via libera dal Senato Gentiloni : «Spinta alla crescita» Le novità : Ieri il voto finale sulla legge di Bilancio in aula a Montecitorio, oggì il sì anche al Senato. Ecco tutte le novità più importanti e le conferme della Manovra 2018

Manovra - sì del Senato. Gentiloni : 'Spinta alla crescita - Italia merita fiducia' : ROMA Ultimo atto per la Manovra e per la legislatura. Il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo sul ddl di bilancio con 140 voti favorevoli e 97 contrari. 'Il Senato ha varato la Legge di Bilancio. ...

Dal Senato via libera definitivo alla Manovra con 140 sì : Roma, 23 dic. (askanews) Via libera definitivo del Senato in terza lettura alla manovra per il 2018. Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale il ddl bilancio sarà legge dello Stato. I voti ...