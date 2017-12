Nord Corea | Kim | “Sanzioni Onu sono un atto di guerra | rafforzeremo nostra difesa

Corea del Nord : "Nuove sanzioni Onu sono atto di guerra - aumenteremo il nostro arsenale di bombe atomiche" : ... ha affermato il ministero degli Esteri NordCoreano: "Se gli Stati Uniti desiderano vivere in pace, dovrebbero abbandonare la sua politica ostile contro la Repubblica democratica popolare di Corea, e ...

Corea del Nord : "Nuove sanzioni Onu sono atto di guerra - rafforzeremo deterrente nucleare" : "Se gli Stati Uniti desiderano vivere in pace, dovrebbero abbandonare la sua politica ostile contro la Repubblica democratica popolare di Corea, e imparare a convivere con un paese dotato di armi ...

Corea Nord : Pyongyang - nuove sanzioni Onu 'atto guerra' : La Corea del Nord ha bollato come un "atto di guerra" le nuove sanzioni imposte dall'Onu. "Consolideremo ulteriormente il nostro deterrente nucleare per sradicare radicalmente le minacce nucleari ...

La Corea del Nord contro le sanzioni decise dalle Nazioni Unite : "Un atto di guerra contro di noi" : Questa e' la prima reazione ufficiale di Pyongyang, il giorno dopo che il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha approvato all'unanimita' sanzioni piu' severe contro la Corea del Nord, con misure come la limitazione delle forniture di petrolio che sono vitali per lo sviluppo dei programmi missilistici e nucleare

Corea Nord attacca l'Onu : 'Nuove sanzioni sono atto di guerra' - : Il ministero degli Esteri di Pyongyang censura "la violenta violazione della sovranità" dopo la decisione delle Nazioni Unite di comminare ulteriori provvedimenti contro il regime

Corea del Nord : "Le nuove sanzioni Onu sono un atto di guerra" : La Corea del Nord ha bollato come un "atto di guerra" le nuove sanzioni imposte dall'Onu. "Consolideremo ulteriormente il nostro deterrente nucleare per sradicare radicalmente le minacce nucleari ...

Corea del Nord : le nuove sanzioni ONU sono un “atto di guerra” : La Corea del Nord ha definito oggi le ultime sanzioni imposte dall’ONU contro il programma di sviluppo dei suoi missili balistici intercontinentali come un “atto di guerra“. “Noi respingiamo pienamente le ultime sanzioni ONU, come una violazione violenta della sovranità della nostra repubblica e come un atto che distrugge la pace e la stabilità della Penisola Coreana e della più ampia regione. Gli Stati Uniti terrorizzati ...

Ri Sol-ju - affascinante e misteriosa 'first lady' della Corea del Nord : Pubblicità Pubblicità Quando ha iniziato ad apparire in determinati eventi pubblici accanto a Kim Jong-un VIDEO è stata mobilitata addirittura l'intelligence sudCoreana per capire chi fosse. ...

Corea del Nord : “Le sanzioni dell’Onu sono un atto di guerra alla sovranità della nostra Repubblica” : «Riteniamo queste “sanzioni” guidate dagli Stati Uniti e dai suoi alleati come una grave violazione della sovranità della nostra Repubblica, un atto di guerra che viola la pace e la stabilità della penisola Coreana e la respingiamo categoricamente». È questa la reazione del ministro degli Esteri NordCoreano, diffusa attraverso l’agenzia ufficiale K...

Nordcorea : sanzioni sono atto di guerra : 6.16 "Rigettiamo totalmente le nuove sanzioni dell'Onu come un attacco violento alla sovranità della nostra repubblica e come atto di guerra che distrugge pace e stabilità della penisola coreana e della regione". E' quanto si legge in un comunicato del ministero Nordcoreano degli Affari Esteri. Le nuove sanzioni limitano l'accesso ai prodotti petroliferi e bloccano l'export Nordcoreano in vari settori. Ma Pyongyang ribadisce l'intenzione di ...

Ri Sol-ju - affascinante e misteriosa 'first lady' della Corea del Nord Video : Quando ha iniziato ad apparire in determinati eventi pubblici accanto a Kim Jong-un [Video] è stata mobilitata addirittura l'intelligence sudCoreana per capire chi fosse. Inizialmente era stata identificata con il nome di Hyon Song-wol, una cantante pop piuttosto nota in #Corea del Nord che sarebbe stata fidanzata dell'attuale leader [Video], quando ancora non era salito al potere. Il 25 luglio del 2012 i media di Stato NordCoreani hanno ...

Mosca invita USA e Corea del Nord alla moderazione - : "Chiediamo a tutte le parti interessate, in particolare la Corea del Nord e gli Stati Uniti, di mostrare moderazione e abbandonare le azioni gravide di conseguenze imprevedibili e devastanti per l'...

Corea del Nord - stop alle importazioni di petrolio : così fanno morire il regime di Kim Jong-Un : Il voto è arrivato all'unanimità, compresa quindi l'Italia, dopo i test missilistici dello scorso 29 novembre, andando ora a colpire un nodo vitale dell'economia norCoreana, cioè le forniture ...

Corea del Nord - Seul : “Pyongyang ponga fine alle provocazioni e accetti il dialogo di pace” : La Corea del Sud ha esortato la Corea del Nord a “porre fine alle sue provocazioni temerarie”, dopo le nuove sanzioni approvate dal Consiglio di sicurezza dell’Onu contro Pyongyang, e ad accettare “il percorso di dialogo” proposto da Seul. Il ministero sudCoreano degli Esteri ha espresso in una nota il suo appoggio alle misure punitive approvate ieri dall’Onu, in cui si limita ancora di più l’accesso ...