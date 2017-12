Nikki Haley | la nuova ' iron lady' della politica americana

: Nikki Haley presa per il cuelo da imitatori russi - lucamedico : Nikki Haley presa per il cuelo da imitatori russi - Cruzza5 : RT @ONGpiemonte: L'Assemblea generale Onu boccia Gerusalemme capitale di Israele. Nikki Haley: - pepevaniglia : RT @IAmJamesTheBond: Nikki Haley, Ambassasciatore USA all'ONU: Gli USA ricorderanno questo giorno in cui l'Assemblea ha attaccato il nostro… - Resilienza5 : RT @IAmJamesTheBond: Nikki Haley, Ambassasciatore USA all'ONU: Gli USA ricorderanno questo giorno in cui l'Assemblea ha attaccato il nostro… - K_FITERMANN : RT @francofontana43: Uno schiaffo a Trump da parte dell’Onu La cosa non può che farmi piacere, per via della sua faccia da schiaffi “L'Asse… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 24 dicembre 2017) Incarna lo spiritotradizione conservatrice repubblicana e, in questo momento, è il vero punto di riferimento inestera dell'amministrazione Trump. Lo stesso presidente degli Stati Uniti la terrebbe in grandissima considerazione, molto di più rispetto al segretario di Stato, Rex Tillerson. Del resto le ultime prese di posizione didinanzi al Consiglio di sicurezza ed all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, di cui è rappresentante permanente per gli States, hanno destato parecchio clamore. Nel primo caso, quando erano in discussione le ulteriori sanzioni contro la Corea del Nord, ha risposto duramente agli ambasciatori di Russia e Cina che chiedevano a Washington di negoziare. Questa proposta è un vero insulto, ha detto a chiare lettere, dichiarando successivamente che l'America è pronta a distruggere completamente la Corea del Nord se continua ...