Nel fantastico mondo di Nikki esiste un paese di nome Binomo e la Russia sta

Fantastico Ganna a Berlino - è oro Nel l'inseguimento. Balsamo 3a Nel l'omnium : Una gara costante per la giovanissima azzurra, classe 1998 e campionessa del mondo juniores su strada in quel di Doha nel 2016 che si piazza con 102 punti dietro alla Katie Archibald e all'olandese ...

Europei : fantastico Ganna - a Berlino è oro Nell'inseguimento : L'azzurro, campione del Mondo 2016 e argento iridato in carica, dopo aver passato in seconda posizione ai 2000 m è salito in cattedra e ha chiuso in crescendo. In due anni l'azzurro ha conquistato un ...