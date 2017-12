NBA | Warriors ko interno contro Denver | si chiude a 11 la striscia di vittorie

NBA - I Warriors si regalano la vetta ad Ovest. Un super Belinelli non basta agli Hawks : Oakland (Stati Uniti), 22 dicembre 2017 – Regali di Natale anticipati per i Golden State Warriors che sotto l'albero hanno trovato l'undicesima vittoria consecutiva e il primato in solitaria della ...

NBA - Kerr : "Io e i Warriors - malandati ma vincenti" : La partitissima di Natale s'avvicina. Golden State-Cleveland sarà una delle cinque gare Nba in programma il 25 dicembre. Quella più attesa. La replica delle ultime tre Finals. E il terzo atto ...

NBA Regular Season 2017/18 : Durant e Butler trascinano Warriors e Timberwolves - bene anche Spurs e Thunder! : La decima settimana di questa NBA Regular Season 2017/18 è partita col botto regalandoci un ricco menù pieno di partite, le quali ci hanno regalato emozioni fino all’ultimo secondo… ed oltre. Le sorprese non sono mancate, in modo particolare le sconfitte delle prime della classe in entrambe le Conference, mentre altri protagonisti hanno preso la scena in questa tre giorni intensissima prima di Natale. Partiamo allora senza ...

NBA 2017-2018 : i Warriors vincono ancora - cadono i Rockets - non bastano i 51 punti di Harden : Sono ben 12 le partite nella notte NBA. Andiamo a raccontarvi cosa è accaduto sui campi della Lega di basket più importante e bella del mondo. Continua la striscia positiva dei Warriors: 9 vittorie nelle ultime 9 uscite per il roster di Steve Kerr. 97-84 per Golden State contro i Memphis Grizzlies in un confronto dove Klay Thompson è stato come al solito assai produttivo come i 29 punti ed i 5 assist evidenziano, al pari di Kevin Durant (22 ...

NBA 2017-2018 : Kobe ispira i Lakers ma non basta - vincono Warriors - Celtics e Rockets : Una notte speciale, oltre le 10 partite in calendario. I Los Angeles Lakers e l’intera NBA, oggi, hanno reso omaggio a Kobe Bryant, con il ritiro delle due maglie che ha usato in carriera con i gialloviola, il numero 8 degli inizi e il 24 degli ultimi anni, in una cerimonia allo Staples Center che è stato casa sua dal primo all’ultimo giorno da giocatore professionista. Oltre questo momento, sicuramente magico a suo modo, andiamo a ...

NBA risultati della notte : tripla doppia numero 59 per LeBron James - Lakers k.o. Warriors - 8 vittorie in fila : Cleveland Cavaliers - Los Angeles Lakers 121-112 IL TABELLINO Prima della partita tra Cavs e Lakers c'era talmente tanta attesa per lo scontro tra LeBron James e Lonzo Ball che un ragazzino malato, in ...

NBA 2017-2018 : Lebron James e Kevin Love trascinano i Cavs - i Warriors volano nel segno di Kevin Durant : Prosegue nel segno di Kevin Durant la striscia di vittorie consecutive dei Golden State Warriors. L’ottavo successo di fila si concretizza contro i Dallas Mavericks, sconfitti 112-97 in un match che cambia volto dopo l’intervallo, passando dall’equilibrio all’impeto travolgente dei Warriors, i cui parziali improvvisi sono cadenzati da un superbo Durant, autore di 36 punti e 11 rimbalzi con 15/23 dal campo in 34 minuti, ...

NBA Regular Season 2017/18 : Bene Spurs e Warriors ad Ovest - volano Bucks e Pacers ad Est! : Tante partite e tanto spettacolo in questi ultimi tre giorni di NBA Regular Season 2017/18. Proprio per questo motivo le partite odierne verranno analizzate nel prossimo articolo dato anche che alcune di esse si disputeranno nella serata odierna. Partiamo dunque nel vedere i risultati delle 10 partite giocate giovedì in questa scoppiettante NBA Regular Season. Gli Warriors, senza l’infortunato Curry, hanno battuto 87-101 gli Hornets ...

NBA 2017-2018 : l’alieno Lebron trascina i Cavs - bene Celtics e Warriors. Cousins prende per mano i Pelicans con 40 punti. Ko Belinelli e Gallinari : L’alieno Lebron James trascina al successo i Cleveland Cavaliers e si prende la scena nella notte NBA. La sontuosa prestazione del fenomeno di Akron consente ai Cavs di portare a casa una vittoria pesantissima contro i Sacramento Kings, sconfitti 101-95 dopo aver condotto a lungo la partita. James mette a referto il gancio del sorpasso e, soprattutto, la tripla dell’allungo definitivo a 16” dalla sirena, suggello ad una prova ...

NBA - stipendi record per gli Warriors : fino al 2021 potrebbero spendere 1 - 1 miliardi : Le prossime non saranno stagioni particolarmente economiche per i Golden State Warriors per gli stipendi. L'articolo Nba, stipendi record per gli Warriors: fino al 2021 potrebbero spendere 1,1 miliardi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

NBA - i Warriors vincono in rimonta. Bene Cavs e Spurs. Hawks di nuovo ko : New Orleans (Stati Uniti), 5 dicembre 2017 – Il sistema dei Golden State Warriors è oramai collaudato a tal punto che, anche quando i californiani accumulano durante il corso del match uno svantaggio ...

Basket - NBA : Warriors - vittoria e paura. Curry esce in stampelle : WASHINGTON - vittoria in rimonta per Golden State (19-6), ma più che dei New Orleans Pelicans (12-12), i Warriors si spaventano per le condizioni di Steph Curry. Il due volte Mvp, dopo aver ...

NBA - Durant espulso - Warriors ok. Spurs senza pietà coi Grizzlies : I Warriors mettono in scena tutto il meglio del repertorio. Un attacco che sfiora il 63% dal campo e un record di 46 assist sono il micidiale mix che stende non lascia scampo ai Magic. San Antonio ...

NBA - Curry e Durant regalano ai Warriors il derby contro i Lakers. Ok i Rockets. Male OKC : Oakland (Stati Uniti), 30 novembre 2017 – Emozioni e spettacolo a non finire alla Oracle Arena nel derby della California tra i Golden State Warriors , reduci dalla scoppola rimediata nell'altra sfida ...